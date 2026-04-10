FOTOS: El arco del triunfo que ‘obsesiona’ a Trump y quiere instalar en pleno centro de Washington D. C.

El ambicioso proyecto del Arco de la Independencia, promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la controversia sobre el futuro urbanístico de Washington D. C.

La Casa Blanca presentó nuevos diseños de un monumento de 76 metros de altura que, según la administración, busca conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La propuesta, inspirada en los grandes arcos triunfales del mundo, pretende convertirse en un símbolo monumental y sello arquitectónico del mandatario en la capital estadounidense.

Los planos actualizados muestran una estructura de proporciones colosales, concebida para medir 250 pies de alto y 250 pies de ancho, una cifra cargada de simbolismo histórico.

El diseño, elaborado por el arquitecto Nicolas Leo Charbonneau, incluye una inscripción dorada con la frase «Una nación bajo Dios», una estatua alada de la Dama de la Libertad coronando la cúspide y cuatro leones dorados custodiando la base.

La estética recuerda a monumentos europeos como el Arco del Triunfo de París, aunque Trump ha señalado que su ‘obsesión’ es superar cualquier referente previo en escala e impacto visual.

¿POR QUÉ EL ARCO GENERA CONFLICTO?

La iniciativa ha generado una fuerte oposición entre urbanistas, conservacionistas y organizaciones civiles. Críticos del proyecto advierten que la estructura rompería la armonía histórica del trazado diseñado por Pierre Charles L’Enfant y afectaría vistas emblemáticas entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

También se han planteado preocupaciones sobre la interferencia que podría causar en las rutas aéreas cercanas al aeropuerto Ronald Reagan, dada su altura y ubicación propuesta en el área de Memorial Circle, junto al río Potomac.

Asimismo, la controversia se intensificó cuando se conoció que el proyecto sería financiado con fondos públicos, a través de partidas asignadas a la Fundación Nacional para las Humanidades.

Paralelamente, un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam presentó una demanda para frenar la construcción, argumentando que el arco obstruiría la vista simbólica desde Arlington hacia el Monumento a Lincoln.

Dicen que ello representaría una falta de respeto hacia quienes sirvieron en el extranjero y hacia los caídos enterrados en ese cementerio nacional. Incluso, varios legisladores demócratas se han sumado a esa acción legal.

A pesar de las críticas, la administración continúa impulsando el proyecto. La Comisión de Bellas Artes revisará la propuesta en los próximos días, mientras el presidente insiste en que el monumento será un homenaje duradero y símbolo de grandeza nacional.

El Arco de la Independencia se suma a otras iniciativas arquitectónicas promovidas por Trump, como el Salón de Baile del Ala Este de la Casa Blanca, cuyas obras fueron recientemente suspendidas por orden judicial.