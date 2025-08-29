Lo acusan de poner drogas en los helados de sus nietas, los serios cargos que enfrenta un funcionario electoral en EEUU

Un hecho insólito sacudió al condado de Surry, en Carolina del Norte (EEUU), cuando James Edwin Yokeley Jr., presidente de la Junta Electoral local, terminó arrestado tras ser acusado de introducir drogas en el helado de sus dos nietas menores de edad.

De acuerdo con la información detallada por NBC News, el incidente ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando Yokeley se presentó en una estación de servicio o gasolinera visiblemente alterado, alertando a un oficial sobre la presencia de pastillas en los helados de sus nietas adquiridos en una sucursal de Dairy Queen.

LEA TAMBIÉN: EL CAOS QUE DESATÓ UNA PELEA ENTRE ABUELOS ASILO DE FLORIDA Y TERMINÓ CON INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Las autoridades confirmaron que las niñas no llegaron a consumir las sustancias, pero los análisis revelaron que los comprimidos contenían MDMA (éxtasis) y cocaína.

Pero lo más perturbador, es que las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron imágenes que, según la policía, evidencian que fue el propio Yokeley quien colocó las drogas en los helados.

A raíz de estos hallazgos, se le imputaron cargos por contaminación de alimentos con sustancias controladas. También por posesión de narcóticos de la Lista I y abuso infantil grave.

DETENIDO Y LIBERADO BAJO FIANZA

El funcionario fue detenido este martes, 26 de agosto. Sin embargo, quedó en libertad bajo una fianza de $100.000 ese mismo día.

Presentó su renuncia a la Junta Electoral este jueves, 28 de agosto, alegando que lo hacía “tras mucha oración y reflexión”, y asegurando que confía en ser exonerado de las acusaciones que considera falsas.

Su carta fue enviada luego de que supuestamente el auditor estatal, Dave Boliek, le exigiera dimitir o enfrentarse a una remoción forzada.

CARRERA Y UN ANTIVACUNAS

Lo que se detalló sobre su vida política, es que Yokeley ya había buscado un puesto en la Junta de Educación del Condado de Surry. De hecho, en las primarias republicanas de 2022 para el Distrito 4 obtuvo el tercer lugar, con el 26.69 % de los votos.

Durante esa campaña local, centró su mensaje en críticas a las políticas nacionales frente al COVID-19 y en dudas sobre la validez del conteo de votos de las elecciones federales de 2020, según señaló T.J. Bledsoe, quien resultó ganador de esa contienda.

En una publicación del 7 de diciembre de 2022, citada por Telemundo, Yokeley aseguró que tanto las “grandes farmacéuticas” como el Gobierno federal mentían respecto a las vacunas contra el COVID-19.

Alegó —sin presentar evidencia— que estas “han provocado más efectos adversos y muertes que todas las vacunas anteriores combinadas”.

De momento, la investigación sobre el caso de los narcóticos en los helados sigue en curso. Las autoridades no han revelado aún el posible móvil detrás de la acción.