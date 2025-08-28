El caos que desató una pelea entre abuelos en asilo de Florida y terminó con investigación criminal

Una mañana que parecía rutinaria en el Princess Gardens Assisted Living Facility, un asilo ubicado en el vecindario Flagami de Miami, en Florida (EEUU) se tornó en tragedia, cuando una llamada de emergencia alertó a la policía sobre una violenta pelea entre dos adultos mayores del centro que terminó con un aparente caso de homicidio.

De acuerdo con la declaración jurada del caso citada por People, la pelea ocurrió el pasado 26 de agosto a las 8:15 a.m., aproximadamente.

Al llegar, los agentes encontraron a Jerome John Babij, de 79 años, controlado por el personal de enfermería en el pasillo, mientras que su compañero de cuarto y presunta víctima yacía inconsciente en el suelo de la habitación que compartían. ¿Pero qué sucedió antes?

Según testigos, los gritos (de “¡está tratando de matarme!”) resonaron por los pasillos antes de que el personal interviniera. Al ingresar a la habitación, observaron a Babij con ambas manos alrededor del cuello de la víctima, en un aparente intento de estrangulamiento.

Tras ser separado, Babij continuó con actos de violencia. Se aseguró que pateó a la víctima en la cabeza y pierna, y luego intentó agredir a los testigos con un extintor de incendios.

Lo que se detalló en el mismo documento, es que ambos hombres habían convivido como compañeros de cuarto durante seis meses sin antecedentes de conflictos previos.

¿QUÉ DESATÓ EL CAOS Y ASESINATO?

Sin embargo, Babij alegó que su compañero lo había amenazado con un arma de fuego, aunque la policía no encontró ninguna en la habitación.

A la víctima —cuya identidad no ha sido revelada hasta este jueves por la tarde— de inmediato la trasladaron en estado crítico al Jackson Memorial Hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después.

En tanto, al acusado lo llevaron también al hospital para tratar heridas leves en una mano antes de ser trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece bajo custodia sin fianza establecida.

Las autoridades lo acusan de asesinato en segundo grado. De momento, no se ha informado si cuenta con representación legal o ha emitido alguna declaración oficial. Las autoridades continúan investigando para determinar todas las circunstancias del incidente.