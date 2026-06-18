Lluvias torrenciales e inundaciones: Tormenta Arthur pone en alerta a estos estados en el sur de EEUU

La tormenta tropical Arthur, primera del año en el marco de la temporada de huracanes en el Atlántico, puso en alerta este miércoles, 17 de junio, a varios estados del sur de EEUU.

Se esperan lluvias torrenciales, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La tormenta amenaza especialmente las costas de Texas y Luisiana, con efectos que también se extenderán hacia Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida, e incluso Georgia, donde también se prevén marejada ciclónica, oleaje peligroso, corrientes de resaca y posible formación de tornados aislados.

El sistema, que se formó este miércoles en el Golfo de México, se encontraba a unos 35 kilómetros (20 millas) al norte-noroeste de Matagorda (Texas), y a unos 310 kilómetros (195 millas) al suroeste de Lake Charles (Luisiana), según el más reciente boletín del NHC, con sede en Miami.

Para entonces, Arthur presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y un desplazamiento hacia el noreste a 11 km/h (7 mph), mientras los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros (175 millas) desde su centro.

Las autoridades mantienen avisos de tormenta tropical entre Sargent (Texas) y Morgan City (Luisiana), mientras se prevé que el sistema continúe su avance hacia el interior del sureste de Texas en las próximas horas, con un debilitamiento progresivo y posible disipación entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Tropical Storm #Arthur Advisory 7A (7 PM CDT, Wed Jun 17): Center of Arthur Re-Forms Northeastward Near Galveston Texas. Life-Threatening Flooding Expected Across Portions of the Southeastern United States. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2026

¿QUÉ ESPERAR?

Los meteorólogos estiman acumulados de lluvia de entre 12,5 y 25 centímetros, con máximos aislados que podrían alcanzar los 50 centímetros en algunas áreas.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, arranca así con su primer sistema nombrado, en un contexto en el que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos había previsto hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre para este año.

Se trata de un número debajo del promedio histórico y después de los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

Con información de EFE