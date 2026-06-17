Filtraron texto completo del acuerdo entre EEUU e Irán: estrecho de Ormuz y armas nucleares son los puntos claves

El gobierno de Estados Unidos difundió este miércoles, 17 de junio, el texto completo del acuerdo con Irán que busca, principalmente poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y prohibir la producción de armas nucleares.

El memorando de entendimiento, de 14 párrafos, fue leído por un alto cargo de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, durante una llamada con periodistas.

Se confirmó, que el acuerdo, anunciado el pasado domingo, se firmará oficialmente este viernes en Suiza, aunque hasta ahora no se había divulgado su contenido íntegro.

Según lo acordado, se pone fin a las hostilidades, se reabrirá el estrecho de Ormuz y ambos países se otorgan un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El texto también estipula «la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes», incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Asimismo, Estados Unidos e Irán se comprometieron a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

Durante este período, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS SANCIONES?

Además, Washington se comprometió, como parte del acuerdo final, a «levantar todo tipo de sanciones» contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por tanto, EEUU expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a «poner a disposición los fondos y activos congelados» de Irán mediante un mecanismo que deben acordar.

🇺🇸🇮🇷 White House released full text of the MoU The points summarised are as follows: 1. The U.S. and Iran, and their allies in the current war, by signing this MoU, declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and… pic.twitter.com/XiyeufaKY8 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 17, 2026

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE IRÁN

Estados Unidos también elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares. Igualmente, se comprometieron a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

ARMAS NUCLEARES

Por su parte, Irán «reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares» y buscará acordar un mecanismo con Estados Unidos para la destrucción de uranio altamente enriquecido almacenado bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Mientras negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.