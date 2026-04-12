Llevó una vida de lujos por años tras robar 10 millones de dólares a sus jefes, así logró engañarlos

Una mujer hispana de 62 años, identificada como Catalina Corona, admitió su culpabilidad el pasado miércoles 8 de abril en el delito de fraude electrónico que alcanzó los 10 millones de dólares, luego de que se aprovechara de su cargo como asistente personal de una pareja acaudalada en Long Island para ejecutar el millonario robo durante siete años.

La acusada falsificó cheques y suplantó la identidad de sus empleadores, Richard y Priscilla Schmeelk, desde 2017 hasta 2024. Corona mantuvo el esquema delictivo incluso dos años después del fallecimiento de Richard Schmeelk, quien fue un reconocido banquero de Salomon Brothers.

La mujer utilizó el dinero robado para financiar un estilo de vida extravagante y liquidar sus deudas personales. La asistente compró artículos de lujo en marcas como Louis Vuitton, Cartier y Gucci, realizando la mayoría de sus transacciones en Queens y Long Island.

LA DURA CONDENA QUE PODRÍA RECIBIR CATALINA CORONA

El juez de distrito Nicholas G. Garaufis recibió la declaración de culpabilidad de la mujer en una corte federal. Ahora, la acusada enfrenta una sentencia máxima de 30 años de prisión, además de la obligación de pagar indemnizaciones y multas millonarias.

El fiscal federal Joseph Nocella, Jr. y el subdirector del FBI, James C. Barnacle, Jr., confirmaron la responsabilidad de la empleada en este calculado esquema. Las autoridades enfatizaron que Catalina Corona traicionó la fe ciega que sus jefes depositaron en ella.

«La declaración de culpabilidad de hoy significa que la acusada ha sido responsabilizada por un esquema calculado que desvió casi 10 millones de dólares de los mismos empleadores que confiaban en ella», declaró el fiscal federal Nocella.

Por su parte, el subdirector adjunto del FBI lamentó que la codicia fuera el motor principal de este crimen cometido contra una pareja de ancianos.

«Catalina Corona robó casi 10 millones de dólares a una pareja de ancianos que le confió su cuidado para financiar sus lujosos hábitos de compra. El FBI está comprometido a responsabilizar a las personas que abusan de los puestos de confianza por codicia egoísta», declaró Barnacle.

Los expedientes judiciales revelan que Corona cobraba habitualmente cientos de cheques en efectivo a su nombre sin permiso de los dueños. La fiscal adjunta Rebecca M. Urquiola lidera el caso contra la asistente, cuya ambición terminó por destruir su carrera y su libertad.