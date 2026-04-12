ICE arrestó a doctora venezolana junto a su hija cuando acudía a entrevista de asilo, es la segunda detención de un médico en la semana

La organización Médicos Unidos Venezuela (MUV USA) denunció públicamente la detención en EEUU de la doctora venezolana Rubeliz «Bibi» Bolívar y de su hija de 5 años, Milena, siendo el segundo galeno aprehendido por el ICE en una semana, por lo que el grupo gremial exigió que las autoridades otorguen la libertad inmediata a ambas, quienes permanecen bajo custodia migratoria.

Según el reporte, Bolívar se dirigía a su entrevista de asilo al momento del arresto, a pesar de poseer un permiso de trabajo (EAD) vigente. De igual manera, se supo que la doctora venezolana mantiene además una solicitud I-485 vinculada a una visa EB-3 que el sistema ya aprobó a través de su cónyuge.

El esposo de la profesional de la salud reclamó la liberación de su familia y ratificó que ella respetó cada normativa del proceso migratorio estadounidense. El hombre destacó la «solvencia legal y la calidad humana» de su compañera ante la opinión pública.

«Mi esposa siguió todos los pasos legales. Es una médica dedicada y una madre amorosa. Milena merece estar en casa, no en un centro de detención», aseguró el esposo de la doctora Bolívar durante su petición.

ADEMÁS DE RUBELIZ, OTRO DOCTOR VENEZOLANO ESTÁ DETENIDO

Project IMG respaldó la denuncia tras resaltar los años de trayectoria, el liderazgo y el compromiso social de la doctora Bolívar. La organización puso énfasis en la labor que la médica desempeña atendiendo a las poblaciones más vulnerables del país.

Las alarmas se encendieron entre los grupos de apoyo a migrantes debido a que este es el segundo caso de un médico venezolano detenido en menos de una semana. Ambos profesionales contaban con residencia legal y se encontraban ejerciendo sus labores médicas al momento de los incidentes.

El primero de este caso lo protagonizó el médico Ezequiel Véliz, cuyo arresto lo concretaron los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Su hermano Karick Véliz denunció que el doctor es residente (PGY-2) del Knapp Center en McAllen. Asimismo, expresó que Ezequiel no es solo un médico «es una eminencia en formación».

«Fue galardonado con el premio al mejor médico de su posgrado, un honor que usualmente solo alcanzan médicos senior. Es miembro del Texas Board para admisiones en escuelas de medicina. Y dedica su vida a salvar a la comunidad de McAllen, ganándose el respeto absoluto de sus pacientes y colegas», acotó.

En ese sentido, Véliz sostuvo que «es inaceptable que un profesional de este nivel, que trabaja incansablemente por la salud de los estadounidenses, esté incomunicado y sin acceso a sus derechos».