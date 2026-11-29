Los padres de un niño de 2 años presentaron una demanda contra el Centro de Cirugía Dental Valleygate, ubicado en Greensboro, Carolina del Norte, tras el fallecimiento repentino del menor durante un procedimiento de rutina. En el documento legal, acusan al personal de negligencia médica y de haberles ocultado la emergencia.

Según la demanda interpuesta el pasado 24 de noviembre en el condado de Guilford, los padres del menor, Sharde Sherrill y David Mitchell, aseguran que la clínica les garantizó que su hijo, Er’Mias Mitchell, únicamente recibiría gas anestésico a través de una mascarilla.

Sin embargo, el escrito judicial alega que una enfermera anestesista le administró por vía intravenosa una dosis elevada de 30 miligramos de propofol, lo que provocó que el pequeño comenzara a vomitar de inmediato.

PRESUNTAS FALLAS EN EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA

De acuerdo con la denuncia, en lugar de despejar las vías respiratorias del menor mediante una intubación oral inmediata, el personal médico le suministró una segunda dosis del fármaco dos minutos después y le colocó un tubo de respiración por la nariz.

En cuestión de minutos, los niveles de oxígeno del niño cayeron drásticamente hasta provocarle un paro cardíaco. Aunque el equipo de la clínica inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los demandantes sostienen que demoraron aproximadamente 15 minutos antes de comunicarse con los servicios de emergencia.

ACUSACIONES DE OCULTAMIENTO

La demanda también señala que el personal de la clínica mantuvo a los padres al margen de lo que ocurría en el quirófano en todo momento, incluso después de que los paramédicos retiraran el cuerpo del menor del establecimiento.

«En ningún momento, ni antes de llamar a los servicios de emergencia ni después de que estos se llevaran el cuerpo sin vida del bebé Er’Mias, los acusados notificaron a sus padres sobre la emergencia en curso», cita el documento legal.

Asimismo, los demandantes afirman que cuando agentes policiales acudieron al lugar y preguntaron por los familiares del niño, dos empleados del centro aseguraron falsamente que no tenían forma de contactarlos, dando a entender que los padres no se encontraban en las instalaciones.