En la comunidad de Pembroke Pines, en Florida (EEUU) ocurrió un hecho trágico que conmovió a sus habitantes. Un niño de 5 años murió este viernes 27 de noviembre, tras ser encontrado inconsciente en la piscina de una vivienda en el condado de Broward.

Las autoridades confirmaron que el incidente ocurrió en una propiedad ubicada en el 611 de la calle 98 Terrace del suroeste.

Según la cadena Telemundo, el Departamento de Policía de Pembroke Pines informó que hallaron a un menor inconsciente dentro de una piscina residencial. Luego lo trasladaron al hospital Memorial Hospital West para recibir atención médica de emergencia.

Por su parte, el Departamento de Bomberos y Rescate del lugar confirmó que tras llevar al niño a emergencias, falleció.

“A pesar de todos los esfuerzos para salvarle la vida por parte de los equipos de emergencia y el personal del hospital, el niño, de 5 años, ha fallecido”, informó Jason Palant, capitán de la División de Patrullaje del Departamento de Policía de Pembroke Pines.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del niño ni se han precisado las circunstancias en las que terminó dentro de la piscina.

La Policía de Pembroke Pines mantiene abierta una investigación activa sobre el incidente.

EL PELIGRO SILENCIOSO

Las temperaturas templadas del sur de Florida mantienen las piscinas residenciales en uso durante todo el año, a pesar de que las temperaturas comienzan a bajar. Esto convierte a los patios traseros en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para la infancia.

De acuerdo con los registros del Departamento de Salud, Florida encabeza de forma recurrente las estadísticas nacionales de muertes por ahogamiento involuntario en niños pequeños.

A diferencia de lo que suele mostrarse en la ficción, el ahogamiento infantil ocurre en silencio y en cuestión de segundos, sin gritos ni chapoteos evidentes. Por ello, las agencias de seguridad pública insisten en aplicar múltiples capas de protección en viviendas con piscinas.