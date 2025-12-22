Líderes religiosos de Florida pidieron a Trump que detenga los arrestos de migrantes durante estas navidades

Los principales líderes de la Iglesia Católica en Florida hicieron este lunes, 22 de diciembre, un llamado directo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al gobernador de ese estado, Ron DeSantis, para que suspendan temporalmente las redadas y arrestos de migrantes durante la temporada navideña.

De acuerdo con lo reseñado por El Miami Herald, el pedido fue encabezado por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quien habló para defender a los migrantes en nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

Señaló, que estas fechas, deberían ser un tiempo de unidad familiar y no de temor en las comunidades migrantes.

“Es una petición muy sencilla”, dijo Wenski. “No se trata de pedirles que reviertan sus políticas, que es lo que nos gustaría que hiciera. Solo les pedimos que hagan una pausa para que podamos pasar estas fiestas navideñas sin que la gente se paralice por el miedo”, sostuvo.

En la declaración conjunta, los obispos de Florida señalaron que el objetivo inicial de eliminar a los “criminales peligrosos” se ha logrado “en gran medida”.

“Más de medio millón de personas han sido deportadas este año, y casi dos millones más se han autodeportado voluntariamente”, se lee en el comunicado.

Y continuaron: «muchas de estas operaciones de arresto inevitablemente involucran a un gran número de personas que no son criminales, sino que simplemente están aquí para trabajar».

¿RESPONDIERON LAS AUTORIDADES?

Hasta el momento, ni la administración Trump ni el gobernador DeSantis han respondido oficialmente al llamado.

En tanto, el Gobierno de Estados Unidos anunció este mismo lunes un aumento significativo en el incentivo o bono económico destinado a migrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes de finalizar el año.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el monto pasó de 1.000 a 3.000 dólares, una medida presentada como un “bono navideño” para facilitar el retorno voluntario de extranjeros sin estatus legal en el país.

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3.000, además de un vuelo gratuito a casa”, reza parte del comunicado.