EEUU

Liberaron por error a un sujeto detenido por homicidio, y ahora lo buscan desesperadamente

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
En un hecho insólito que ha generado preocupación entre los estadounidenses, Isaiah Jamon Andrews, un joven de 20 años procedente de Kent, Washington, fue liberado por equivocación en el Martinez Detention Facility, en California, de acuerdo con el informe emitido por la Oficina del Sheriff del condado de Contra Costa. 
Isaiah Jamon Andrews, de Kent, Washington, fue liberado el 22 de octubre / Cortesía: vía Facebook

De acuerdo con lo reseñado por NBC News, el hombre fue liberado por error el pasado 22 de octubre, cuando se encontraba bajo custodia a la espera de ser extraditado a Washington, donde enfrenta cargos por el presunto asesinato de otro joven de la misma edad en Seattle.  

Lo que se precisó, es que la liberación accidental ocurrió apenas cuatro días después de su detención, que se produjo tras una persecución vehicular en la que participaron agentes del Sheriff del Condado de Contra Costa y otras fuerzas policiales.  

Una vez detectada la liberación, las autoridades realizaron una búsqueda inmediata en los alrededores del centro penitenciario, pero no lograron localizar al sospechoso.  

Desde entonces, se ha desplegado una operación de rastreo más amplia, con la colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.  

Según el medio, la situación ha generado críticas por parte de la familia de la víctima de asesinato, que exige justicia y una pronta recaptura del acusado.

Aunque fue arrestado en California, Andrews esperaba su extradición a Washington / Archivo

¿CÓMO OCURRIÓ ESTE INCIDENTE?  

De momento, la oficina del sheriff señaló que estaba investigando las circunstancias que rodearon su liberación. Enfatizaron que la búsqueda continúa y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos está colaborando.  

¿QUÉ MÁS SE SABE DEL FUGITIVO?  

Lo que se precisó, es que el 18 de octubre Isaiah Jamon Andrews fue capturado en California tras una persecución vehicular. En la misma, intervinieron agentes del Sheriff del Condado de Contra Costa junto a otras fuerzas del orden estatales.  

Su arresto obedecía a dicha orden judicial emitida en Seattle por un caso de homicidio vinculado a la muerte de Theodore Wheeler. Se detalló, que el crimen ocurrió el pasado 15 de octubre en el estacionamiento de un hotel.  

Además del cargo por asesinato, Andrews enfrentaba una orden de detención juvenil en Sacramento y otros procesos legales pendientes en jurisdicciones locales californianas. 

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa, el acusado estaba solicitado en el estado de Washington por su presunta implicación en dicho caso de homicidio. Pero destacaron, que su estancia en el centro de detención de California, obedecía al proceso de extradición hacia la cárcel del condado de King.  

El llamado, de momento, es que quienes tengan información sobre el paradero de Isaiah Jamon Andrews, se comuniquen con la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa o utilicen los canales oficiales habilitados para realizar denuncias de forma anónima.

