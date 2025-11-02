TERROR EN OHIO: Fiesta de cumpleaños terminó en un tiroteo que dejó al menos nueve heridos

Una fiesta de cumpleaños en Ohio, donde la mayoría de los asistentes eran adolescentes, terminó en tragedia luego de que se destara un tiroteo que dejó al menos a nueve personas heridas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en una casa alquilada por Airbnb en la localidad de Bath Township, ubicada a 24 kilómetros al noroeste de la ciudad de Akron.

La escena fue terrorífica, mientras algunas personas huían, los servicios de emergencia realizaban maniobras de reanimación, de acuerdo a un reporte de la policía.

Asimismo, el informe detallaba que el tiroteo inició alrededor de las 12:15 am (hora local) y que la fiesta había sido convocada a través de las redes sociales.

En una rueda de prensa celebrada el domingo por la mañana, el jefe de policía Vito Sinopoli declaró que aún no se conocía la gravedad de las heridas de las víctimas, según lo reseñado por AP.

Tampoco se sabía con certeza si las nueve personas habían recibido disparos; la lesión en la pierna de una de ellas podría haberse producido por una caída, añadió el jefe policial.

ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN LOCAL PROHÍBE FIESTAS EN CASAS ALQUILADAS POR AIRBNB

Sinopoli señaló que la casa grande se había alquilado a través de Airbnb, lo cual está prohibido por las ordenanzas de zonificación locales, y que la mayoría de los asistentes a la fiesta eran menores de 18 años.

No obstante, advirtió que entre las víctimas podría haber tanto menores como adultos. De acuerdo al jefe policial, las publicaciones en redes sociales sobre la fiesta atrajeron a muchas personas.

Se desconocen las causas del tiroteo y cuántas personas dispararon, según informó. No se han anunciado detenciones.

“La comunidad de Bath Township sufrió un acto de violencia trágico y sin sentido esta madrugada”, dijo Sinopoli.

Airbnb declaró el domingo en un comunicado que prohíbe las reuniones no autorizadas y que causan disturbios, y que ha suspendido el anuncio del alojamiento y eliminado la cuenta de la persona que lo alquiló. Añadió que ha observado una disminución del 50 % en la cantidad de fiestas reportadas desde 2020, cuando implementó una política global de prohibición de fiestas.

“Nos duele profundamente este acto sin sentido de violencia armada, y nuestros pensamientos están con las víctimas heridas y todos los afectados”, dijo la compañía, añadiendo que está cooperando con la investigación policial.