EEUU

Le dispararon y la quemaron: el brutal asesinato contra una adolescente por el que detuvieron a dos menores

Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Danika Troya / Cortesía: Go Fund Me

Dos adolescentes fueron arrestados en Florida (EEUU) tras ser acusados de asesinar y prender fuego al cuerpo de una joven de 14 años, un crimen que ha conmocionado a la comunidad de Pace, en el condado de Santa Rosa. 

De acuerdo con la información obtenida por People y otros medios estadounidenses, la víctima fue identificada como Danika Troy, quien fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre por su madre.  

La adolescente había sido vista por última vez el 30 de noviembre, pero según las autoridades, ya había sido asesinada la noche anterior.  

Su cuerpo fue finalmente hallado el 2 de diciembre en una zona boscosa cercana a Kimberly Road, con múltiples heridas de bala y señales de haber sido incendiado.  

Poco después, los sospechosos fueron identificados como Kimahri Blevins, de 14 años, y Gabriel Williams, de 16, quienes enfrentan cargos de asesinato premeditado en primer grado.  

De acuerdo con el sheriff Bob Johnson, los adolescentes atrajeron a la víctima a un área apartada, le dispararon repetidamente y luego intentaron ocultar el crimen prendiendo fuego a su cuerpo.  

Las autoridades han señalado que buscan que ambos sean juzgados como adultos, dada la gravedad del delito.  

Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa

¿QUÉ SE SABE DE LOS ACUSADOS?  

«Aquí es donde la cosa se pone realmente horrible», dijo Johnson a los periodistas antes de brindar escasa información sobre los sospechosos y el caso.  

“El joven de 16 años robó la pistola de su madre y le disparó a Danika Troy”, señaló Johnson. «Ya es bastante malo que mates a una chica de 14 años», dijo. 

«Tienes 14 años. Tienes 16. Le dispararon varias veces y luego le prendieron fuego», agregó.  

«ESTABA ENAMORADA» 

Sin embargo, la madre de la víctima, Ashley Troy, aportó datos reveladores al mencionado medio de comunicación y que podrían ayudar a la resolución del caso.  

«Ella pensó que se estaba escapando para pasar tiempo con el chico que amaba», refiriéndose al sospechoso de 16 años. 

«Ella estaba castigada por hacer lo mismo. Los niños no piensan en las consecuencias. Confiaba en él. No fue difícil seducirla. Ella tenía su corazón. Ella haría cualquier cosa por él» agregó.  

Precisó que el lunes 1 de diciembre, denunció la desaparición de su hija. “Ella se había ido antes de que yo despertara”, relató. 

Sin embargo, en ese momento,»pensó que Danika volvería pronto a casa». «Pensé que la estaba escondiendo para estar juntos», enfatizó. “No tenía idea de que esos chicos pudieran hacer esto”, aseveró. 

Pero lo cierto, es que mientras Danika pensaba supuestamente que había encontrado el amor verdadero, Ashley afirmó –tras el asesinato– que el chico pensaba diferente. Incluso, concluyó que “la estuvo engañando durante tres meses”, expresó. 

La madre también confesó que quedó en shock, cuando se enteró de la forma bárbara en que asesinaron a su hija. “Soy un desastre”, sentenció, culpándose por lo sucedido.  

«Ella solo quería estar enamorada por Navidad. Era inocente y solo quería ser querida», insistió.  

¿QUÉ SIGUE EN EL CASO?  

El sheriff indicó que el siguiente paso es acusar a los sospechosos adolescentes como adultos. «Trabajaremos con la Fiscalía Estatal para, con suerte, lograr que estos individuos sean acusados como adultos», dijo Johnson.  

«Si cometes un delito de adultos, tendrás que cumplir una condena de adultos», apuntó. 

