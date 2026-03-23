Las impactantes imágenes del accidente en Nueva York: Avión chocó contra un vehículo en pleno aeropuerto

Dos pilotos de avión murieron y decenas de personas resultaron heridas este domingo luego de que una aeronave regional que operaba como Air Canada Express se estrelló contra un vehículo de la Autoridad Portuaria en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York.
El Bombardier CRJ-900, operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, acababa de aterrizar procedente de Montreal cuando chocó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves de la Autoridad Portuaria en la pista 4 aproximadamente a las 11:47 de la noche.
El vehículo de extinción de incendios y rescate aéreo había acudido en respuesta a un aviso sobre un olor extraño a bordo de un vuelo de United Airlines. Los datos de seguimiento del vuelo indicaban que la aeronave viajaba a aproximadamente 24 millas por hora en el momento del impacto.
Horas antes, LaGuardia había advertido de posibles interrupciones en los vuelos debido a las condiciones meteorológicas, con lluvias ligeras y niebla en la zona.
MUERTOS Y HERIDOS
La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn García, confirmó en una rueda de prensa la muerte de los dos pilotos. Más de 40 pasajeros, tripulantes y bomberos fueron trasladados al hospital. Dos agentes de la policía de la Autoridad Portuaria sufrieron fracturas, pero se espera que se recuperen.
García dijo que 32 de los hospitalizados ya habían sido dados de alta, aunque otros seguían teniendo heridas graves.
Jazz Aviation informó que la aeronave transportaba 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, aunque la cifra estaba sujeta a confirmación.
El aeropuerto fue cerrado tras el accidente y se esperaba que permaneciera cerrado hasta las 2 de la tarde del lunes. La FAA ordenó la suspensión de todas las operaciones en tierra y declaró que se trataba de una emergencia, sin dar más detalles.