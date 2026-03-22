FOTO: El emotivo homenaje que rindió un piloto a tres soldados de Ohio fallecidos en el Medio Oriente

El jueves se vivió un emotivo momento en Ohio, luego de que un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense decidiera rendir un sentido homenaje a tres soldados norteamericanos fallecidos en Irak, en medio de las tensiones que existen con su vecino Irán, actualmente en conflicto con Israel y EEUU.

El piloto usó su ruta de vuelo para trazar con su aeronave en el cielo una figura que mostraba la silueta de un militar junto a tres lápidas. Dicho gesto, registrado por la plataforma Flightradar24 el pasado 19 de marzo, fue interpretado como un homenaje a los tres fallecidos, quienes eran miembros de la Guardia Nacional Aérea de Ohio.

EL ACCIDENTE SE PRODUJO EL 12 DE MARZO

Este tributo llega días después del accidente de un avión cisterna KC-135 en el oeste de Irak, ocurrido el 12 de marzo durante una operación militar estadounidense relacionada con el conflicto iraní. Es importante recordar que en dicho siniestro murieron seis militares estadounidenses, entre los cuales estaban los tres soldados de Ohio, identificados como los capitanes Seth Koval y Curtis Angst; y el sargento mayor Tyler Simmons.

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Al ver el recorrido completo en los mapas de seguimiento aéreo, se aprecia con claridad la forma dibujada por el avión, que recuerda a un militar junto a tres tumbas. La imagen se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas, de acuerdo a lo reseñado por La Razón.

No han trascendido detalles sobre quién pilotaba el avión ni desde dónde se realizó el vuelo, pero el gesto ha llamado la atención por su simbolismo.

El accidente del KC-135 sigue bajo investigación y, por ahora, no se han hecho públicas las causas del siniestro.