VIRAL: El inusual video del Departamento de Estado de EEUU para celebrar el cumpleaños Marco Rubio

Con un inusual, pero festivo video, el Departamento de Estado de EEUU celebró este jueves, 28 de mayo, el cumpleaños 55 de Marco Rubio, quien recibió una ola de mensajes de parte de diferentes personalidades a través de las redes sociales.

El video muestra algunos de los momentos más alegres de Rubio, incluso cuando por algunos minutos abandonó su importante cargo para apoyar a un DJ en la mezcla musical de un evento o cuando sopló la vela de un gran pastel.

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El video musical acumuló en cuestión de horas más de 525.000 vistas y 30.000 likes, siendo la publicación con mayor alcance del día.

Asimismo, la fecha desató una ola de felicitaciones que van desde la Casa Blanca hasta los comentarios de ciudadanos cubanos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue una de las primeras en publicar su felicitación en X: «Feliz cumpleaños a nuestro extraordinario secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, y mi querido amigo».

Los congresistas cubanoamericanos también se sumaron con mensajes. La representante María Elvira Salazar, escribió: «Miami se enorgullece de llamarte uno de los nuestros. Eres el mejor Secretario de Estado que este país ha tenido en generaciones».

Por su parte, el representante Carlos Giménez destacó que «América es más fuerte gracias a tu servicio», mientras que Mario Díaz-Balart compartió fotografías históricas de su amistad con Rubio, incluyendo imágenes en el Congreso y eventos vinculados a Cuba.

FELICITACIONES DESDE CUBA

La Embajada de Estados Unidos en Cuba también publicó un mensaje y en español: «¿Sabían que hoy es el cumpleaños del Secretario de Estado Marco Rubio? ¿Qué mensaje le mandan?», y la respuesta de los cubanos no se hizo esperar.

Decenas de comentarios desde la isla y la diáspora dieron cuenta de sus felicitaciones y sus deseos de que sea protagonista de la «liberación de Cuba».

«Espero que seas la pieza clave en la libertad de nuestra patria», escribió uno. «Nos vamos a morir por pilas, no hay de nada», lamentó otro, en referencia a los apagones que afectan a más del 55 % del territorio cubano.

«Marco Rubio es más querido por el pueblo cubano que Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y compañía», sentenció un tercero usuario de las redes sociales.

MARCO RUBIO – CUBA

Hijo de migrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, Marco Rubio fue ratificado como Secretario de Estado el 20 de enero de 2025 tras obtener una histórica votación unánime de 99-0 en el Senado, convirtiéndose en el primer hispano en asumir ese cargo.

Desde su llegada al gobierno, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplicó más de 240 sanciones contra el régimen cubano.

Además, el próximo 5 de junio vence el plazo otorgado a empresas extranjeras para romper vínculos con GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, por lo que los días posteriores al cumpleaños de Rubio podrían marcar un momento clave para el futuro de la isla.