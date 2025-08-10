«Estoy viviendo en el infierno»: Las estremecedoras declaraciones del influencer venezolano detenido en Alligator Alcatraz

El influencer venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, conocido como «Luis Frío», ofreció unas estremecedoras declaraciones que su abogado compartió con los medios de comunicación estadounidenses, donde dejó claro «el infierno» que vive en su cautiverio en la cárcel de Alligator Alcatraz en Florida.

En una llamada telefónica con Telemundo 51, el letrado aseguró que la salud del criollo ha mejorado luego de sufrir un percance en el mencionado centro de detención, que provocó que sus familiares pensaran que se había muerto.

Rivas Velásquez denunció que en el centro las condiciones no son óptimas y que la medicina no llega a tiempo.

«Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz», se le escucha decir en la grabación de la llamada que obtuvo Telemundo 51.

«Solo quiero llegar a Venezuela, enmendar todo y hacer las cosas como antes», agregó el venezolano en el audio.

Documentos públicos establecen que el influencer fue arrestado el 16 de julio por cargos de robo, en relación a un supuesto incidente doméstico.

POLÉMICA POR SU SUPUESTA MUERTE

La pareja del influencer criollo, Rosana Navaz, llegó a afirmar que este había muerto por negligencia, desatando una ola de indignación en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses desmintieron su fallecimiento. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Rivas se desmayó y fue trasladado a un hospital como medida de precaución.

“Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) se toma muy en serio su compromiso de proteger a quienes están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a atención médica adecuada”, aseveró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, por medio de un mail que le respondió a la periodista Carla Angola.

La confusión sobre su estado generó una campaña digital por una “prueba de vida”, impulsada por su hermana y su novia. Pero, finalmente, se confirmó que Luis Frío está vivo, aunque bajo observación médica.

“Hoy tuve comunicación directamente con Luis Manuel. Él llamó para darle conocimiento a sus hijos que está bien. Fue una llamada breve y hablaba bastante bajo. No pude tener mayor detalle con él. Solo sé y me importa que está bien”, señaló la pareja de Rivas, Rosana Navaz.

De acuerdo con la versión de los familiares, Rivas firmó un documento de autodeportación y se encuentra a la espera de su repatriación a Venezuela.