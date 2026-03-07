Las duras sanciones que impondrá United Airlines a pasajeros que reproduzcan contenido sin usar auriculares

United Airlines anunció recientemente una nueva política mediante la cual sancionará a los pasajeros que reproduzcan audio o video sin utilizar auriculares durante sus vuelos, con castigos que pueden implicar desde la expulsión del avión hasta la prohibición de volver a viajar con la aerolínea.

La revista Parade reveló que el cambio aparece dentro de la Regla 21 del contrato de transporte, conocida como “Negativa de Transporte”. Este apartado establece específicamente las situaciones en las que la compañía puede rechazar o retirar a un pasajero de un vuelo cuando su comportamiento incumple las normas de convivencia a bordo.

Dentro de dicha actualización, United Airlines incluyó una disposición específica relacionada con el uso de auriculares. El ítem número 22 dentro de la Regla 21 faculta a la aerolínea para retirar del vuelo o incluso prohibir viajar a “pasajeros que no utilicen auriculares mientras escuchan contenido de audio o video”.

El documento legal aclara el contexto bajo el cual puede aplicarse esta medida correctiva. Según la cláusula, la aerolínea puede tomar este tipo de decisiones cuando retirar o negar el transporte a un pasajero resulte necesario para la seguridad de esa persona, de otros viajeros o de la propia tripulación.

La aerolínea incorporó esta política el 27 de febrero de 2026 como parte de una actualización mayor del contrato que regula las condiciones para viajar. De acuerdo con lo publicado por Parade, el texto también establece que si la conducta del pasajero genera retrasos, pérdidas económicas o gastos operativos, la persona involucrada podría ser responsable de cubrir todos esos costos.

UNITED AIRLINES EXPLICA EL MOTIVO

La compañía explicó que el objetivo principal de esta nueva medida consiste en mejorar la convivencia dentro de la cabina y evitar las molestias provocadas por el uso de altavoces en teléfonos, tabletas o computadores portátiles. En años recientes, el aumento del consumo de contenido digital en los vuelos ha devenido en un incremento de quejas entre los usuarios.

Scott Keyes, experto en viajes y fundador de la plataforma de ofertas Going, indicó que la mayoría de aerolíneas del tamaño de United suelen incentivar el uso de auriculares entre los pasajeros. Sin embargo, no acostumbran a expulsarlos del avión por no utilizarlos.

“Las aerolíneas incentivan a los pasajeros a usar auriculares, pero ninguna advierte de forma explícita que el incumplimiento pueda ser motivo de expulsión del avión”, dijo Keyes en una entrevista con CBS News.