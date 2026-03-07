Importante minera de oro y cobre canadiense regresa a Venezuela tras obtener una licencia temporal

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, otorgó una licencia de 30 días a ciertas empresas, incluida la minera canadiense Gold Reserve, para negociar con Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la licencia permite a la compañía retomar negociaciones con Venezuela en un marco limitado y estrictamente supervisado, lo que representa una flexibilización puntual dentro del régimen de sanciones vigente.

La implementación de esta medida coincidió con la reciente visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Borgum, quien sostuvo una reunión con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

Gold Reserve mantiene una larga historia de conflictos con el Estado venezolano. Sus operaciones en el país fueron suspendidas en 2009, cuando el gobierno de Hugo Chávez revocó su concesión minera.

Años más tarde, en 2014, la empresa obtuvo un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ordenó a Venezuela pagar 1.000 millones de dólares como indemnización.

Hasta ahora, solo se han cancelado 40 millones, mientras la compañía insiste en que espera condiciones adecuadas para cobrar el monto restante.

Vale destacar, que Gold Reserve es una empresa minera internacional dedicada principalmente a explorar, desarrollar y explotar yacimientos de oro y cobre.

UN REGRESO TODAVÍA INCIERTO

El eventual regreso de Gold Reserve ocurre en un escenario aún incierto. Aunque la licencia abre una ventana para retomar conversaciones, no implica una reactivación inmediata de operaciones ni una resolución definitiva del conflicto.

Además, la situación se ve ensombrecida por la detención del abogado José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de la empresa en Venezuela, acusado por el Ministerio Público de delitos como traición a la patria y conspiración, pese a que su labor se enmarca en la defensa de los intereses de su cliente en procesos internacionales.

¿QUÉ PERMITE LA LICENCIA?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.