Las advertencias para quienes quieran viajar a EEUU durante el Mundial 2026

Un grupo de organizaciones civiles y grupos de aficiones emitieron este jueves una advertencia de viaje sin precedentes para los fanáticos que deseen visitar Estados Unidos durante el Mundial 2026, a mediados de este año.

El Mundial comenzará el próximo 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, la amplia mayoría de partidos, incluyendo todos desde cuartos de finales, se disputarán en territorio estadunidense.

Ante este escenario, Amnistía Internacional USA, Reporteros Sin Fronteras, Unión Estadounidenses por las Libertades Civiles (ACLU) y a Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp) alertaron a los posibles viajeros.

Mediante un comunicado, aseguraron que Estados Unidos vive «autoritarismo creciente y violencia en aumento» durante el gobierno de Donald Trump. En tal sentido, recomendaron a los fanáticos a prepararse con cautela y tener planes contingencia durante el Mundial.

Igualmente, cabe destacar que el mensaje está destinado, especialmente, para aquellos fanáticos que pertenezca a comunidades inmigrantes, minorías raciales y étnicas, y personas LGBTQ+.

RIESGOS A LOS FANÁTICOS

Las organizaciones afirmaron que los fanáticos podrían sufrir restricciones de ingreso, detención o deportación y limitaciones de movimiento. A esto se suma la supuesta inspección de dispositivos y aplicaciones «violenta» de leyes migratorias.

El documento fue firmado por veinte grupos de aficionados de equipos estadounidenses, los cuales representan a las once ciudades anfitrionas. Junto a las organizaciones civiles, consideran que las políticas gubernamentales ponen en riesgo a los fanáticos.

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Las advertencias no pasaron desapercibidas y la Casa Blanca y la FIFA rechazaron estas versiones. Voceros del ente reactor del fútbol afirmaron que contarán con un grupo asesor independiente para verificar que se respeten los derechos humanos de los fanáticos durante el Mundial 2026.