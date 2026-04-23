Mundial 2026: las ciudades de Estados Unidos que podrían enfrentar saturación hotelera

La Copa Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos enfrenta un escenario inesperado a dos meses del inicio, la ocupación hotelera en la mayoría de las ciudades sede no muestra el repunte prometido por FIFA y, en varios casos, se mantiene en niveles similares o incluso inferiores a los de 2025.

Todo es este escenario se registra, pese a que la industria turística norteamericana había proyectado un auge sin precedentes tras el anuncio del calendario del torneo.

En un primer momento, los precios de las habitaciones se dispararon hasta un 328 % en algunas sedes (alcanzando un promedio de USD 1.013 en la semana inaugural del Mundial), impulsados por reservas masivas que crearon una «demanda artificial».

Sin embargo, la realidad se ajustó rápidamente: cuatro meses después, las tarifas promedio cayeron un 40 % (USD 579 por noche), reflejando cancelaciones, correcciones de mercado y un interés internacional menor al esperado.

El informe más reciente de la consultora CoStar confirma que nueve de las 11 ciudades estadounidenses sede del Mundial registran niveles de ocupación prácticamente idénticos a los del año anterior.

Incluso en Vancouver y Toronto, la demanda es inferior a la de 2025. Solo Dallas y Miami muestran incrementos puntuales en fechas asociadas a partidos de alto atractivo, como Inglaterra vs. Croacia o Escocia vs. Brasil.

En contraste, destinos tradicionalmente saturados como Nueva York o San Francisco no han visto alteraciones significativas en su flujo de reservas.

¿CUÁLES SON LAS CAUSA?

Las causas del enfriamiento son múltiples. Los precios de las entradas superan los del Mundial de Catar 2022, mientras que los costos asociados —hotelería, transporte, estacionamiento— han escalado hasta niveles que disuaden a muchos aficionados.

A ello se suma el endurecimiento de las políticas migratorias, que provocó una caída del 5,5 % en la llegada de turistas internacionales en 2025, pese a que el turismo global vivió su mejor año histórico.

La proporción de entradas adquiridas por visitantes extranjeros, entre 26 % y 35 % en ciudades como Dallas y Los Ángeles, está muy por debajo del 40-50 % proyectado por la FIFA.

PESE A LA CRISIS SE ESPERA UN REPUNTE

Aun así, el sector mantiene la mirada puesta en el comportamiento de último minuto, un fenómeno habitual en torneos de gran escala.

La fase eliminatoria, que concentra el 31 % de los partidos, suele generar picos de demanda conforme avanzan las selecciones.

Además, FIFA ya ha vendido 5 millones de entradas y planea liberar nuevas tandas hasta completar los 6,7 millones de asientos disponibles.

Aunque los precios hoteleros han bajado desde sus máximos, siguen por encima de los valores habituales para la temporada, lo que añade incertidumbre a las previsiones.

Para muchos ejecutivos del sector, el Mundial 2026 está lejos de ser la «cornucopia» prometida. Ajustes de tarifas, estrategias revisadas y expectativas moderadas dominan el panorama.

La respuesta final dependerá de si los aficionados extranjeros deciden viajar en las próximas semanas y de si el impulso de última hora logra compensar un arranque más frío de lo previsto.

Por ahora, la evidencia apunta a un impacto turístico menor al anticipado, con un torneo que podría beneficiar de forma desigual a las ciudades sede.