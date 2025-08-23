Las abrumadoras imágenes de un incendio en planta automotriz de Luisiana, evacúan la zona y se teme lo peor

Una potente explosión y posterior intenso incendio sacudió este viernes, 22 de agosto, la planta Smitty’s Supply, especializada en lubricantes y piezas automotrices, ubicada al norte de Roseland, en Luisiana (EEUU).

De acuerdo al reporte de diferentes medios de comunicación entre ellos Telemundo y Fox 8 Live, el incendio de gran magnitud generó densas columnas de humo negro visibles desde varias comunidades rurales, las cuales quedaron grabadas en impactantes videos.

Lo que se detalló, es que las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de todos los residentes en un radio de 1.6 kilómetros, incluyendo una escuela primaria cercana, como medida preventiva ante posibles riesgos químicos.

El presidente de la parroquia de Tangipahoa, Robby Miller, calificó como “una bendición” el hecho de que hasta ahora no se hayan reportado heridos, a pesar de la violencia de la explosión. Aunque muchos de los residentes cercanos admitieron temer «lo peor».

Se indicó que más de 400 empleados trabajan en la planta, que produce aceites, líquidos de frenos, dirección asistida y anticongelantes.

Los bomberos han luchado durante horas para contener las llamas, mientras el Departamento de Calidad Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental monitorea la calidad del aire y evalúa el impacto ambiental del siniestro.

#BREAKING: Explosion reported at Roseland, LA facility, a major ISO 9001:2015-certified plant. 📍 Location: Roseland, Louisiana The facility produces oil, lubricants, antifreeze, and other fluids, with capabilities including: In-house blow molding (over 54 million… pic.twitter.com/YjRSZA5mE7 — Nexus (@nexusdossiers) August 22, 2025

¿QUÉ CAUSÓ EL INTENSO INCENDIO?

Videos difundidos por medios locales muestran llamas intensas envolviendo la estructura de la planta, mientras los equipos de emergencia rocía agua para evitar que el fuego se propague a los tanques de almacenamiento.

La causa de la explosión todavía no ha sido determinada, y las autoridades no han confirmado si existe un riesgo químico significativo. En tanto, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, instó a la población a seguir las instrucciones oficiales y expresó su solidaridad con los afectados.

Scene Video from Roseland Explosion pic.twitter.com/7bnqaIpJAc — Tangipahoa Parish Sheriff's Office (@TPSOSheriff) August 22, 2025

«Estamos monitoreando la situación de cerca. Por favor, sigan las indicaciones de sus autoridades locales», publicó el gobernador en X. «Oramos por la seguridad de todos», agregó.

SOBRE LA EVACUACIÓN

Lo que se reportó, de momento, es que la evacuación incluyó el traslado de estudiantes en autobuses escolares hacia zonas seguras, mientras se establecieron perímetros de seguridad entre las localidades de Amite y Fluker, según informó la Policía Estatal.