VIDEO VIRAL: Estudiante golpeó a profesor en una reunión escolar y enfrentará serios cargos legales

Por Luis Alfredo Ledezma
EN VIDEO: El impactante momento en el que un estudiante abofeteó a un profesor en un colegio de EEUU
Un lamentable hecho violento sacudió a la comunidad educativa de Lincoln High School, en California (EEUU), luego de que se difundiera el video que muestra el momento en el que un estudiante golpeó a un profesor durante una asamblea en el gimnasio del colegio.

De acuerdo con la información citada por CBS News, las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, muestran al joven lanzando un puñetazo que derriba los lentes del docente, generando una ola de reacciones entre padres, alumnos y autoridades escolares.

El incidente ocurrió durante una reunión de estudiantes de primer año, cuando el alumno, visiblemente alterado, se enfrentó verbalmente al profesor.

A pesar de los intentos del docente por calmar la situación, el estudiante lo agredió físicamente. Otro miembro del personal intentó intervenir, pero la tensión escaló rápidamente. Los tres salieron del gimnasio, momento en el que el oficial de recursos escolares intervino de forma contundente para detener la grave situación

En el video se observa cómo el oficial aplica una llave de inmovilización al estudiante, derribándolo con fuerza contra el suelo.

Las autoridades del Western Placer Unified School District confirmaron que el estudiante enfrentará sanciones disciplinarias internas, además de cargos legales.

Lo que se informó, es que será trasladado al centro de detención juvenil del condado de Placer, donde se determinará su situación judicial. El profesor agredido no ha emitido declaraciones públicas, pero se aclaró que no sufrió lesiones graves.

Asimismo, el Distrito Escolar Unificado de Western Placer también emitió un comunicado, enfatizando que el comportamiento visto en el video «no refleja los valores de respeto, responsabilidad y amabilidad que defiende el distrito» y que «acciones de esta naturaleza no son aceptables en ninguna escuela».

