EEUU

La venganza de sangre que promete el nuevo «líder supremo» de Irán contra Estados Unidos y 15 países

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Irán elevó aún más el tono de su confrontación con Estados Unidos e Israel tras el primer mensaje público de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de la República Islámica.  
Irán seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz para hacer presión al enemigo / Archivo

Irán elevó aún más el tono de su confrontación con Estados Unidos e Israel tras el primer mensaje público de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de la República Islámica.  

Contents

En un discurso leído por la televisión estatal y citado por medios como BBC, Jamenei afirmó que el país mantendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz como herramienta de presión estratégica en materia petrolera y prometió “vengar la sangre” de los iraníes muertos en los recientes bombardeos.  

Leer Más

La investigación sobre el asesinato de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años, tomó un giro importante para el caso con la revelación de una acusación previa contra uno de los dos sospechosos, que es venezolano.
Venezolano implicado en brutal asesinato de una niña de 12 años en EEUU fue acusado de violación en Costa Rica
La cifra millonaria que se gastó Elon Musk para que su amigo Trump llegara a la Casa Blanca
Niñera diabólica apuñaló hasta la muerte a una niña en Las Vegas: el papá la consiguió al llegar de trabajar

LEA TAMBIÉN: CONTUNDENTE AMENAZA DE IRÁN: BUQUES LIGADOS A EEUU O ISRAEL SERÁN «OBJETIVOS LEGÍTIMOS» EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

El mensaje, cargado de desafío, marca el inicio de una nueva etapa en la política iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei. 

Mojtaba Jamenei añadió que Irán valoró «la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable», y aseguró que estos se activarán «si persiste el estado de guerra y de acuerdo con nuestros intereses». 

En su discurso, Jamenei también envió un mensaje directo a los 15 países vecinos con los que Irán comparte frontera terrestre o marítima.  

Aseguró que Teherán mantiene una política de «amistad», pero les instó a cerrar las bases estadounidenses en sus territorios, advirtiendo que seguirán siendo objetivo militar.  

«A estas alturas deben haberse dado cuenta de que la pretensión de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no era más que una mentira», afirmó. 

Asimismo, el nuevo líder dedicó parte del mensaje a exaltar la figura de su padre, quien gobernó Irán durante 37 años y murió en un bombardeo estadounidense-israelí el 28 de febrero.  

Reveló además que en ese mismo ataque perdió a varios miembros de su familia, entre ellos su esposa, hermana, el hijo pequeño de esta y el esposo de otra hermana.  

El mensaje de Mojtaba Jamenei fue leído por un presentador de la televisión pública iraní.
/ Cortesía: BBC

JURÓ VENGANZA  

En este sentido, Mojtaba Jamenei enfatizó que Irán no dudará en «vengar la sangre de los iraníes» que han muerto en los bombardeos. 

«Les aseguro a todos que no renunciaremos a la venganza por la sangre de sus mártires. La venganza que tenemos en mente no se limita al martirio del líder supremo de la Revolución; más bien, cada miembro de la nación que es martirizado por el enemigo constituye un asunto aparte en el expediente de la venganza», escribió. 

«Hasta ahora solo una parte limitada de esta venganza ha tomado forma concreta, pero hasta que se realice por completo, este caso seguirá estando por encima de todos los demás, y seremos especialmente sensibles a la sangre de nuestros hijos», añadió. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Copa Airlines reactiva su frecuencia nocturna en la ruta Panamá - Caracas
Copa Airlines reactiva su frecuencia nocturna en la ruta Panamá – Caracas
Venezuela
¿Quiénes no pueden vacunarse contra la fiebre amarilla? Esto reveló la Sociedad de Infectología
Venezuela
Cancelada reunión de Delcy Rodríguez con Petro en la frontera
Mundo
casibomcasibom