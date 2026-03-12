La venganza de sangre que promete el nuevo «líder supremo» de Irán contra Estados Unidos y 15 países

Irán elevó aún más el tono de su confrontación con Estados Unidos e Israel tras el primer mensaje público de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de la República Islámica.

En un discurso leído por la televisión estatal y citado por medios como BBC, Jamenei afirmó que el país mantendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz como herramienta de presión estratégica en materia petrolera y prometió “vengar la sangre” de los iraníes muertos en los recientes bombardeos.

El mensaje, cargado de desafío, marca el inicio de una nueva etapa en la política iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Mojtaba Jamenei añadió que Irán valoró «la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable», y aseguró que estos se activarán «si persiste el estado de guerra y de acuerdo con nuestros intereses».

En su discurso, Jamenei también envió un mensaje directo a los 15 países vecinos con los que Irán comparte frontera terrestre o marítima.

Aseguró que Teherán mantiene una política de «amistad», pero les instó a cerrar las bases estadounidenses en sus territorios, advirtiendo que seguirán siendo objetivo militar.

«A estas alturas deben haberse dado cuenta de que la pretensión de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no era más que una mentira», afirmó.

Asimismo, el nuevo líder dedicó parte del mensaje a exaltar la figura de su padre, quien gobernó Irán durante 37 años y murió en un bombardeo estadounidense-israelí el 28 de febrero.

Reveló además que en ese mismo ataque perdió a varios miembros de su familia, entre ellos su esposa, hermana, el hijo pequeño de esta y el esposo de otra hermana.

JURÓ VENGANZA

En este sentido, Mojtaba Jamenei enfatizó que Irán no dudará en «vengar la sangre de los iraníes» que han muerto en los bombardeos.

«Les aseguro a todos que no renunciaremos a la venganza por la sangre de sus mártires. La venganza que tenemos en mente no se limita al martirio del líder supremo de la Revolución; más bien, cada miembro de la nación que es martirizado por el enemigo constituye un asunto aparte en el expediente de la venganza», escribió.

«Hasta ahora solo una parte limitada de esta venganza ha tomado forma concreta, pero hasta que se realice por completo, este caso seguirá estando por encima de todos los demás, y seremos especialmente sensibles a la sangre de nuestros hijos», añadió.