Contundente amenaza de Irán: Buques ligados a EEUU o Israel serán “objetivo legítimo” en el Estrecho de Ormuz

Irán elevó este miércoles, 11 de marzo, la tensión en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta al advertir que cualquier buque vinculado a Estados Unidos, Israel o sus aliados será considerado un «objetivo legítimo» en el Estrecho de Ormuz.

«Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios», afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un vídeo publicado por la agencia Tasnim y citado por EFE.

La advertencia llega en un momento de creciente fricción militar en la región y amenaza con alterar aún más el ya volátil mercado energético mundial.

Zolfagari, cuya institución coordina al Ejército iraní con la Guardia Revolucionaria, afirmó que los ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio continuarán, acusando a Washington de esconder a su «cobarde ejército» en infraestructuras civiles de países vecinos.

«El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados», advirtió.

¿POR QUÉ ES IMPORTAN TE EL ESTRECHO DE ORMUZ?

El Estrecho de Ormuz es importante, porque es donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, y de esta manera vuelve así al centro de la geopolítica global.

La amenaza iraní de atacar barcos que lo crucen ha generado inquietud en los mercados energéticos, que reaccionan con sensibilidad ante cualquier riesgo de interrupción del suministro.

La región ya había experimentado episodios de tensión similares en años recientes, pero la contundencia del mensaje actual y la escalada militar paralela elevan el riesgo de un conflicto más amplio.

De hecho, este miércoles un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, según el diario Naftemporiki de Grecia.

Asimismo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes por la noche anoche haber destruido «múltiples buques de guerra iraníes» cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado «la libertad de navegación».