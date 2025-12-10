La trágica muerte de una niña en un parque de diversiones durante el cumpleaños de su hermana

Una celebración familiar se convirtió en tragedia en Port St. Lucie, en Florida, cuando Emma Riddle, una niña de apenas seis años, perdió la vida tras un accidente de kart en el parque Urban Air Adventure.

De acuerdo con la información obtenida por ABC News y otros medios, la niña viajaba junto a un adulto cuando otro vehículo los embistió, provocando heridas que resultaron fatales.

Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, falleció al día siguiente, dejando consternada a toda la comunidad.

En tanto, las autoridades locales informaron que el parque permanece cerrado, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Inspectores estatales del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida visitaron las instalaciones este lunes, pero hasta ahora no se han dado detalles sobre el tipo de lesiones que sufrió la menor ni sobre las circunstancias exactas del accidente.

¿QUÉ DICE SU FAMILIA?

La familia de Emma compartió mensajes de profundo dolor y recordó a la niña como alguien “llena de vida, amor y luz”, capaz de tocar cada alma que conoció.

En un evento de recaudación de fondos creado para cubrir los gastos de su funeral, se destacó que la familia se encontraba celebrando alegremente el cumpleaños de la hermana de la víctima, cuando ocurrió el fatal incidente.

Como era de esperarse, la comunidad se ha volcado en apoyo, reflejando la huella que dejó la pequeña en quienes la conocieron.

«Era adorada por todos los que la conocían y amaba a Dios con todo su corazón. Su fe era firme, su espíritu radiante y su bondad incomparable. Aunque el tiempo que pasó con nosotros fue demasiado breve, Emma llenó cada momento de risas, compasión y cariño. Siempre será una hija, una hermana preciosa y un regalo preciado de Dios, añadió la familia», agregó la familia.

Hasta el miércoles, 10 de diciembre por la mañana, se habían donado más de $9.000 a la recaudación de fondos.

¿QUÉ DIJO EL PARQUE DE DIVERSIONES?

Urban Air Adventure Park se refirió al tema, según una nota de WFLX.

«Estamos desconsolados por el trágico incidente ocurrido en el parque de Port St. Lucie, Florida, durante el fin de semana. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del niño, declaró el parque», se expresó.

«Nuestras políticas, procedimientos y equipos están diseñados para mantener seguros a los niños y las familias, y el bienestar de los niños y las familias a quienes atendemos es siempre nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo respondió de inmediato y el personal de emergencia llegó al lugar. Estamos trabajando con las autoridades estatales y locales a medida que avanza la investigación», se agregó en la comunicación.

Y agregaron: “Por respeto a la familia, el parque está cerrado mientras nos enfocamos en apoyar la investigación y mantener a todos los afectados por esta terrible tragedia en nuestros pensamientos”.