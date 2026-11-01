La trágica muerte de un influencer y estrella de OnlyFans conmociona Miami, estrelló su motocicleta y no pudieron salvarlo

En la madrugada del viernes 30 de octubre, un accidente de motocicleta cobró la vida del influencer, creador de contenido y estrella de OnlyFans Liam Fitzgerald, de 29 años.

La información la dio a conocer su pareja, Jamie Lyn Rinaldi, quien publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, este sábado 31 de octubre. Allí anunció el fallecimiento que se registró en Miami, donde residía Fitzgerald.

“Con el corazón destrozado, comparto la devastadora noticia de que Liam falleció después de un accidente de motocicleta el 30 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada (…) No hay palabras para describir el dolor del corazón. Esto es increíblemente difícil para todos los que lo conocimos y lo amamos”, escribió la modelo en su publicación.

Fitzgerald sufrió lesiones graves y, pese a los esfuerzos de quienes intentaron salvarlo, no lograron reanimarlo, informó Rinaldi en redes sociales.

Usando la cuenta del propio creador de contenido en Instagram, la pareja de Fitzgerald publicó su fotografía, destacó el dolor de su familia y el cariño de miles de seguidores que dejaron mensajes de condolencia.

“No hay palabras para describir la pérdida de alguien tan especial como Liam. […] Acababa de cumplir 29. Tantos lugares para ver, recuerdos que crear y gente a quien amar. Su vida fue trágicamente interrumpida en un accidente de motocicleta, dejando atrás un corazón roto que las palabras nunca podrán describir”, escribieron en el comunicado difundido por Instagram y firmado por “su familia Penny, Natalie, Dermot, Bethany, y su novia Jamie”.

La publicación generó una ola de reacciones entre la comunidad fitness y los seguidores del influencer. Recordaron su carisma y su capacidad para inspirar a otros. Tan solo en Instagram su comunidad incluye más un millón de seguidores.

La muerte de Liam Fitzgerald ha conmocionado a sus fanáticos, que lo seguían por su contenido motivacional y sus consejos de entrenamiento.

Miles de personas dejaron mensajes de apoyo en su Instagram, recordándolo como alguien que inspiró con sus propias transformaciones físicas y personales.

Sus seguidores comentaron que el influencer murió haciendo lo que le gustaba. En varias ocasiones Liam posteó en su contenido de estilo de vida, el amor por el motociclismo y el cariño que le tenía a su moto.

En varios de sus videos se le observaba, al oriundo de Evansville, Wisconsin, transitando por las calles de Miami con su moto BMW S 1000 RR, conocida popularmente como «s1k».