La trágica decisión de un niño al ser testigo de las golpizas que su padrastro le propinaba a su mamá

Un barrio de la ciudad de Filadelfia, en el estado Pensilvania, está conmocionado por el caso de un niño de 11 años que mató a su padrastro cuando este discutía y golpeaba a su madre en su vivienda.

Los hechos se dieron cerca de las 11:30 de la noche del pasado jueves en barrio de Kingsessing. De acuerdo a medios locales, las autoridades recibieron un llamado sobre un altercado doméstico en 1100 de South Peach Street.

Los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de 30 años, identificado como Jaimeer Jones-Walker, con una balazo en el rostro. El autor del disparo era un niño de 11 años, hijo de la propietaria de la vivienda.

Reportes preliminares indican que el hombre estaba agrediendo a la mujer cuando el niño intervino. Presuntamente, tomó un arma de fuego registrada a nombre de su madre y disparó una vez contra el sujeto.

Las autoridades hicieron pesquisas en la escena y descubrieron que el carro de la víctima estaba estacionado en doble fila frente a la vivienda. En tal sentido, los agentes incautaron el vehículo en el marco de las pesquisas

¿QUÉ PASARÁ CON EL NIÑO?

«Oímos un alboroto. Oímos peleas. Luego, como un par de minutos después, oímos la explosión», dijo una vecina de la zona, quien confirmó que la violencia doméstica era frecuente en esa vivienda.

Scott Mall, inspector jefe de la policía de Filadelfia, afirmó que todo comenzó como «una discusión verbal y posiblemente terminó en un altercado físico». Se presume que el altercado se debió al régimen de visitas a un bebé recién nacido de la pareja.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación y tanto el niño como su madre colaboran con los detectives. Mientras tanto, el pequeño permanece en libertad y la Fiscalía de Distrito de Filadelfia aún no ha presentado cargos formales.