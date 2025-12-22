Disparo mortal: Asesinó a un hombre con un arco y una flecha en plena calle, luego se atrincheró en una casa

Un hombre fue acusado en Nueva Jersey (EEUU) de asesinar a un hispano utilizando un arco y una flecha, un crimen inusual que desató horas de tensión policial y terminó con el sospechoso atrincherado en una vivienda en llamas, según confirmaron las autoridades del condado de Hudson.

De acuerdo con la información obtenida por Telemundo y otros medios, Pablo Criollo, de 45 años, murió tras ser impactado por la flecha en plena vía pública.

Lo que se precisó, es que la policía respondió a un reporte de emergencia alrededor de las 6:45 de la tarde, encontrando a la víctima gravemente herida cerca de la intersección de las avenidas Kearny y Johnston.

Criollo fue declarado muerto poco después, debido a la gravedad de las lesiones causadas por el proyectil.

¿QUÉ SABE SOBRE EL SOSPECHOSO DE LANZAR LA FLECHA?

Las autoridades identificaron como sospechoso a Óscar Feijoo, de 44 años, quien presuntamente atacó a Criollo con el arco antes de huir y atrincherarse en una vivienda de dos pisos.

Durante más de 12 horas, equipos tácticos negociaron con el hombre, quien se negó a salir y, según los reportes, se encontraba armado con cuchillos.

En medio del operativo, un incendio se desató dentro de la casa en horas de la madrugada del domingo. Esto complicó más la situación y obligó a los agentes a extremar precauciones.

El enfrentamiento terminó cuando el sospechoso salió finalmente de la vivienda el domingo a la 1:00 de la tarde y fue detenido por las autoridades.

Como consecuencia de sus actos, Feijoo enfrenta cargos de asesinato, posesión ilegal de un arma, uso de un arma con fines ilícitos e incendio provocado agravado.

La Fiscalía del condado de Hudson indicó que podrían añadirse más cargos conforme avance la investigación. Con la misma, se intenta esclarecer el motivo detrás del ataque y el estado mental del acusado.

PIDEN JUSTICIA

La esposa de Criollo, Paula Arnez, y sus familiares quedaron desconsolados por su muerte.

Arnez dijo que quiere que el asesino se enfrente a la justicia porque destruyó sus vidas, de acuerdo con las declaraciones citadas por CBS News. «Estaba tan feliz ese día», dijo Arnez.

Ella dijo que su esposo caminaba porque pensó que llegaría a casa desde el trabajo más rápido que tomando el autobús. Agregó, que el día siguiente, era día de pago y que iba a comprar una mesa para colocar las decoraciones navideñas.