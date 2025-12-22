EEUU

Disparo mortal: Asesinó a un hombre con un arco y una flecha en plena calle, luego se atrincheró en una casa

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Óscar Feijoo de 44 años también fue acusado de posesión ilegal de un arma / Cortesúa: CBS News

Un hombre fue acusado en Nueva Jersey (EEUU) de asesinar a un hispano utilizando un arco y una flecha, un crimen inusual que desató horas de tensión policial y terminó con el sospechoso atrincherado en una vivienda en llamas, según confirmaron las autoridades del condado de Hudson.  

Contents

De acuerdo con la información obtenida por Telemundo y otros medios, Pablo Criollo, de 45 años, murió tras ser impactado por la flecha en plena vía pública.  

Leer Más

A partir de este, 1 de julio, Carolina del Norte (EEUU) se convirtió en el primer estado de EEUU en aplicar un impuesto específico a los servicios de transporte privado como Uber, Lyft y taxis tradicionales. 
Este es el primer estado de EEUU que comenzó aplicar impuesto a servicios como Uber y Lyft
Filtran video del momento previo a la detención de Luigi Mangione, acusado de asesinato en Nueva York
Trump carga contra AP: «No me están haciendo ningún favor», tras órdenes que ha emitido

LEA TAMBIÉN: IMPACTANTE CASO EN FLORIDA: MUJER ASESINÓ A SUS DOS EXESPOSOS EN MENOS DE 24 HORAS, SE HIZO PASAR POR DELIVERY

Lo que se precisó, es que la policía respondió a un reporte de emergencia alrededor de las 6:45 de la tarde, encontrando a la víctima gravemente herida cerca de la intersección de las avenidas Kearny y Johnston.  

Criollo fue declarado muerto poco después, debido a la gravedad de las lesiones causadas por el proyectil. 

¿QUÉ SABE SOBRE EL SOSPECHOSO DE LANZAR LA FLECHA?  

Las autoridades identificaron como sospechoso a Óscar Feijoo, de 44 años, quien presuntamente atacó a Criollo con el arco antes de huir y atrincherarse en una vivienda de dos pisos.  

Durante más de 12 horas, equipos tácticos negociaron con el hombre, quien se negó a salir y, según los reportes, se encontraba armado con cuchillos.  

En medio del operativo, un incendio se desató dentro de la casa en horas de la madrugada del domingo. Esto complicó más la situación y obligó a los agentes a extremar precauciones.

El enfrentamiento terminó cuando el sospechoso salió finalmente de la vivienda el domingo a la 1:00 de la tarde y fue detenido por las autoridades.  

La Fiscalía informó de varios incendios dentro de la casa donde se encontraba el sospechoso / Captura de video

Como consecuencia de sus actos, Feijoo enfrenta cargos de asesinato, posesión ilegal de un arma, uso de un arma con fines ilícitos e incendio provocado agravado.  

La Fiscalía del condado de Hudson indicó que podrían añadirse más cargos conforme avance la investigación. Con la misma, se intenta esclarecer el motivo detrás del ataque y el estado mental del acusado.  

PIDEN JUSTICIA  

La esposa de Criollo, Paula Arnez, y sus familiares quedaron desconsolados por su muerte.  

Arnez dijo que quiere que el asesino se enfrente a la justicia porque destruyó sus vidas, de acuerdo con las declaraciones citadas por CBS News. «Estaba tan feliz ese día», dijo Arnez. 

Ella dijo que su esposo caminaba porque pensó que llegaría a casa desde el trabajo más rápido que tomando el autobús. Agregó, que el día siguiente, era día de pago y que iba a comprar una mesa para colocar las decoraciones navideñas. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

motorizado
VIDEO IMPACTANTE: Motorizado murió tras perder el control y caer al vacío en la Autopista Francisco Fajardo
Sucesos
AN aprobó proyecto de ley que contempla hasta 20 años de cárcel y grandes multas para quien respalde «acciones de piratería y bloqueo» de EEUU
Venezuela
Líderes religiosos de Florida pidieron a Trump que detenga los arrestos de migrantes durante estas navidades
EEUU