IMPACTANTE: dos niñas cayeron al vacío desde una rueda de la fortuna en festival de Estados Unidos

Un trágico accidente sacudió el Harvest Festival en New Roads, en Luisiana (EEUU), cuando dos niñas, de aproximadamente 11 y 13 años, cayeron al vacío desde una rueda de la fortuna en movimiento.

Según reportes del sheriff Rene Thibodeaux, citados por medios locales, el hecho con las niñas se registró durante el mediodía del sábado,1 de noviembre.

Lo que se detalló, es que un compartimento en el que viajaban se volcó repentinamente, provocando la caída de las niñas desde una altura estimada de más de 15 pies o 4,5 metros de altura.

Testigos del evento relataron que la canasta donde se encontraban las niñas se habría enganchado con unos cables, lo que desencadenó el vuelco.

Una de las menores terminó trasladada en helicóptero al Children’s Hospital en Baton Rouge debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la otra fue llevada por vía terrestre.

Aunque no se ha revelado la extensión exacta de las heridas, las autoridades confirmaron que ambas niñas se encuentran estables y se espera que sobrevivan.

¿CÓMO REACCIONARON LOS ORGANIZADORES DEL FESTIVAL?

Tras el incidente, los organizadores del festival decidieron cerrar temporalmente todas las atracciones como medida de precaución.

Por su parte, posteriormente, los Bomberos del Estado de Luisiana realizaron inspecciones exhaustivas en cada juego mecánico, permitiendo la reapertura de todos excepto la rueda de la fortuna, la cual permanece clausurada mientras se lleva a cabo una investigación técnica para determinar las causas exactas del accidente.

Asimismo, la oficina del sheriff indicó que los mecanismos de seguridad presentes en los compartimentos de la rueda de la fortuna se limitaban a puertas metálicas.

Esta revelación generó preocupación entre varios asistentes, quienes señalaron la falta de cinturones de seguridad como una omisión crítica. En consecuencia, tanto la Oficina Estatal del Sheriff como el cuerpo de bomberos han decidido mantener activa la investigación para evaluar si la atracción cumplía con los estándares técnicos y normativos exigidos para este tipo de instalaciones recreativas.

¿QUÉ SE SABE DEL FESTIVAL?

Cada año, la ciudad de New Roads, ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Baton Rouge, se convierte en el escenario del Harvest Festival, una celebración dedicada a resaltar las tradiciones agrícolas y fortalecer el sentido de comunidad local.

En su edición más reciente, el evento ofreció una variada programación que incluyó espectáculos musicales, opciones gastronómicas y múltiples atracciones mecánicas para el disfrute de familias y visitantes.