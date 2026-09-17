«La situación en Doral ha generado traumas psicológicos a familias» habla experto sobre redadas del ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos realizó más de 50.000 arrestos de migrantes tan solo en agosto. La comunidad venezolana no se ha visto exenta de estas detenciones.

Doral, una localidad de Florida reconocida por su gran comunidad venezolana, fue uno de los epicentros de detenciones hace pocos días. En redes sociales se viralizó el caso de una pareja de venezolanos detenida, al igual que el de un solicitante de asilo colombiano.

«Realmente considero que la situación que se está viviendo en El Doral es bastante fuerte», dijo a Caraota Digital el especialista Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público y presidente del Latino Institute for Security Efficiency.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a realizar deportaciones masivas y decenas de miles de personas han sido detenidas. Desde ICE aseguran que los arrestos no solo continuará, sino que aumentará en los próximos meses.

Sanabria alertó del «fraude documental» y reconoció que muchos migrantes «han hecho un uso (del sistema) que no es el debido». Igualmente, aseveró que «estas personas son víctimas de otros grupos que no le han dado la información correcta».

LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES

Indiferentemente de las causas, la realidad es una: miles de migrantes calificados como «irregulares» han sido detenidos. «Los venezolanos y los inmigrantes quienes son víctimas de la situación, de la política que está ocurriendo», dijo Sanabria.

«En todo esto la familia, los niños, niñas, hablando de esta situación, de que si la policía, detenciones hay, lo cual va creando un trauma psicológico muy fuerte, son familias que quedan rotas, separadas», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CONGRESISTA REPUBLICANA LANZÓ TREMENDOS DARDOS CONTRA LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE TRUMP

La Casa Blanca y autoridades migratorias defienden la política de detenciones, argumentando que se trata de «seguridad nacional». No obstante, Sanabria sostuvo que estos operativos deberían estar enfocados en migrantes que hayan cometido delitos.

«No puedes tratar de la misma forma a un delincuente que a un inmigrante que no tiene antecedentes», señaló. «Los venezolanos no son cómplices del Tren de Aragua, son sus víctimas», sentenció el experto.

CONTEXTO CAMBIANTE

Mientras que en agosto se dieron 1.875 detenciones diarias, la situación geopolítica y judicial sigue cambiando con el paso de las semanas. El acercamiento de la Casa Blanca con el gobierno de Delcy Rodríguez modifica el contexto de los propios migrantes.

El pasado 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración consideró que la salida del poder de Nicolás Maduro cambió las condiciones de Venezuela. Por tanto, determinó que este aspecto se debe incorporar de forma obligatoria en las evaluaciones de asilo de venezolanos.

Trump ha destacado en varias ocasiones el trabajo de Rodríguez y abrió la puerta a reunirse con ella en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas (ONU). A esto se sumó que Estados Unidos sacó el martes a Venezuela de la lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela alertó que, aunque se han dado mejoras, la situación respecto a derechos humanos no ha cambiado en gran medida. Incluso, sostuvo que el aparato represivo del país permanece intacto.

En medio de este contexto, los migrantes venezolanos en Estados Unidos corren el riesgo de ser detenidos por ICE. Luego pueden ser deportados a Venezuela o, como ha ocurrido en algunos casos, a otros países, como Liberia o Congo.