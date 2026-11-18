La justicia estadounidense condenó a 20 años en prisión a un venezolano, identificado como Wilmer Jesús Colmenares González, por participar en un violento robo en una casa de Dallas, en Texas.

El Departamento de Justicia informó de la condena de Colmenares, un joven de 27 años que ingresó a Estados Unidos en 2023. Luego, lideró «banda violenta dedicada al secuestro y al allanamiento de morada en Dallas».

El fiscal federal Ryan Raybould subrayó que Colmenares fue condenado por «secuestrar a una víctima durante un brutal robo con allanamiento de morada». El acusado lideraba al grupo de cinco personas en el crimen.

El crimen se remonta hasta el 21 de septiembre de 2024, cuando Colmenares y su banda interceptaron a la víctima cuando regresaba a casa. Tras amenazarla con un arma de fuego, la obligó a ingresar por la fuerza a la vivienda.

«Una vez dentro, los conspiradores inmovilizaron a la víctima, la golpearon repetidamente en la cabeza con un arma de fuego, la amenazaron con cuchillos, incluso con cortarle los dedos, y robaron objetos personales de valor de la casa», indicó el Departamento.

LO QUE HIZO COLMENARES FUE «ESCALOFRIANTE»

El fiscal sostuvo que «los hechos de este caso son escalofriantes», celebrando la condena de Colmenares a 240 meses en una prisión federal. «No hay lugar para este tipo de violencia brutal y premeditada en nuestras comunidades», apuntó.

«Tras ingresar ilegalmente, este acusado orquestó una serie de crímenes brutales, incluyendo secuestro, allanamiento de morada y robo a mano armada que aterrorizaron a la víctima», aseveró el fiscal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESCATAN CON VIDA A ISAAC, EL GATO DESAPARECIDO TRAS EL MORTAL DERRUMBE DE UN EDIFICIO EN NUEVA YORK

La víctima fue atada y abandonada en el baño de la vivienda, mientras que Colmenares y sus cómplices robaban. Aunque logró sobrevivir, «necesitó años de terapia y tratamiento psiquiátrico» y «continúa sufriendo un trauma emocional significativo».