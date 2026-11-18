Una noticia llena de esperanza conmovió a los residentes de Nueva York tras el reciente derrumbe de un edificio. Un gato llamado Isaac fue hallado con vida este domingo.

El felino permanecía desaparecido desde el trágico suceso. Las autoridades municipales destacaron el emotivo regreso del animal junto a Zariah Coleman, su joven dueña de 13 años.

Según informó Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía, el rescate fue una labor coordinada. Su despacho trabajó junto a la organización veterinaria Flatbush Cats para rastrear la zona. Así, lograron localizar al animal y ponerlo a salvo.

GATO RESCATADO

Asimismo, los rescatistas revisaron el estado de salud del gato antes de entregarlo. Afortunadamente, Isaac sobrevivió al colapso sin lesiones graves. Esto permitió su rápida reunificación con la adolescente.

Como era de esperarse, el reencuentro entre Zariah y su mascota emocionó a toda la comunidad. Para los vecinos y rescatistas, salvar una vida representa un respiro necesario tras el siniestro.

De esta manera, la historia de Isaac resalta el valor del trabajo en equipo. También demuestra lo importante que es unir esfuerzos para proteger a los animales durante un desastre.