La seria advertencia que lanzó congresista María Elvira Salazar contra Delcy Rodríguez y su relación con Trump

La congresista estadounidense María Elvira Salazar lanzó este martes, 12 de mayo, una dura advertencia contra Delcy Rodríguez, a quien acusó de pretender «engañar» al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras mantiene tensiones con Guyana por el territorio del Esequibo.

La legisladora republicana utilizó su cuenta en X (antes Twitter), para cuestionar las gestiones del chavismo en medio de un conflicto que sigue escalando en la Corte Internacional de Justicia.

«Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela», escribió Salazar en dicha plataforma.

«Pero el presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Baba y los 40 ladrones. No se negocia con él mediante cartas secretas mientras se intenta robar territorio a una nación libre y soberana como Guyana», agregó.

Y continuó: «A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo. Gestionaron su riqueza petrolera de manera responsable, crearon un fondo soberano de riqueza y vieron cómo el PIB per cápita se cuadruplicó en solo cinco años. Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella».

Delcy thinks she can trick President Trump the same way she and Maduro tricked and destroyed Venezuela. But President Trump knows exactly who she is: another member of Ali Baba and the 40 thieves. You don’t deal with him through secret letters while trying to steal territory… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) May 12, 2026

DISPUTA VENEZUELA – GUYANA

En tanto, Rodríguez, afirmó este lunes, 11 de mayo, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima jurisdicción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que negociar con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo es «inevitable e indispensable».

En este sentido, aseguró que Venezuela desea «resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática».

Como se sabe, Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial por la región del Esequibo que data del siglo XIX.

Sin embargo, la disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después de que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en uno de los países con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

Por su parte, Venezuela apela a un acuerdo de 1966, que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación.