La reacción de Trump tras la victoria de Venezuela ante EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Venezuela con motivo del Clásico Mundial de Béisbol, pero esta vez con un muy breve mensaje que dejó más preguntas que respuestas.

«STATEHOOD!!!», escribió en su cuenta de Truth Social luego de que Venezuela doblegara a los Estados Unidos en la final del la justa mundialista celebrada en Miami.

¿QUÉ SIGNIFICA STATEHOOD?

En EEUU usan el término para denotar la condición de estado de Estados Unidos. En este sentido, no es la primera vez durante el Clásico Mundial de Béisbol que Trump hace referencia a que Venezuela podría convertirse en el estado número 51.

El pasado lunes, luego de que Venezuela eliminara a Italia en las semifinales, Trump publicó un comentario que dio mucho de qué hablar. «Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?».

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El pasado 10 de marzo, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Nicolás Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela.

Además, desde el pasado 3 de enero, Trump ha destacado en varias ocasiones las buenas relaciones que tiene con Rodríguez, con quien en los últimos meses ha concretado múltiples acuerdos comerciales.