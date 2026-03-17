Casa Blanca desata polémica con propaganda inspirada en los Óscar para atacar a adversarios de Trump

La Casa Blanca desató una nueva polémica al difundir en redes sociales una pieza de propaganda inspirada en los Premios Óscar para atacar al Partido Demócrata.

La publicación, compartida desde la cuenta oficial en X (antes Twitter) del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muestra una estatuilla dorada con un gran sombrero de mariachi y un mensaje que acusa a los demócratas de priorizar el «teatro político» por encima de las necesidades del país.

El mensaje central del post afirma: «Y el premio de la Academia es para… los demócratas. Por otro cierre de servicios simplemente filmado: anteponiendo el teatro político al pueblo estadounidense».

La imagen, que también incluye la frase «mejor performance a los demócratas» y el llamado «¡Financien al DHS!», busca responsabilizar a la oposición o los adversarios de Trump por el bloqueo de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una disputa que ha tensado las negociaciones presupuestarias en el Congreso.

La controversia se intensificó cuando el propio DHS amplificó el mensaje, advirtiendo que miles de agentes de seguridad en aeropuertos y otras dependencias trabajan sin garantías salariales debido a la falta de aprobación presupuestaria.

And the Academy Award goes to… the Democrats. For yet ANOTHER PERFORMATIVE SHUTDOWN—putting political theater over the American people. Fund @DHSgov! pic.twitter.com/FIgkSZMDzj — The White House (@WhiteHouse) March 16, 2026

La Casa Blanca ha insistido en que el Partido Demócrata está utilizando tácticas simbólicas para presionar políticamente, mientras que los demócratas acusan al gobierno de manipular la narrativa y recurrir a propaganda burlesca para evadir responsabilidades.

NO GUSTÓ EN MÉXICO

El uso, de un sombrero mexicano en la estatuilla, también generó críticas por recurrir a estereotipos culturales.

De hecho, no es la primera vez que la administración Trump emplea este tipo de imágenes: en ocasiones anteriores, el presidente difundió videos editados donde los senadores demócratas Cory Booker y Chuck Schumer aparecían con sombreros y bigotes asociados a la cultura mexicana, lo que fue interpretado como un intento de ridiculizar a sus adversarios mediante caricaturas étnicas.