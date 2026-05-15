EEUU

La reacción de María Corina sobre propuesta de EEUU de anexar a Venezuela como estado 51 y el mensaje que envió a Trump

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
María Corina
Foto: Captura

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, respondió ante las aspiraciones del presidente Donald Trump de anexar a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos.

«Sé que al presidente Trump le gusta mucho Venezuela, y por buenas razones, es un país hermoso, y sobre todo con gente maravillosa. Pero estoy segura de que le gustará aún más cuando tengamos un país libre, próspero y democrático que se convierta en el aliado más fuerte en las Américas, porque estamos ubicados en el corazón de las Américas», dijo en entrevista para CNN.

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«Desde todas las perspectivas, para el pueblo estadounidense y para el pueblo venezolano, una transición a la democracia es una solución ganar-ganar», añadió.

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En este sentido, destacó tres grandes beneficios que tendrán los Estados Unidos cuando ocurra una transición democrática en Venezuela:

  • Desde la perspectiva migratoria. «Más de un millón de venezolanos vive en los Estados Unidos y quieren volver, pero solo lo van a hacer si hay democracia».
  • La perspectiva de la seguridad. «Con un gobierno democrático vamos a desmantelar el régimen criminal que ha convertido a nuestro país en un paraíso seguro para iraníes, rusos, Hezbolá, Hamás, que operan en nuestro territorio».
  • Perspectiva de energía, negocios y comercio se necesita el Estado de derecho. «Venezuela se encuentra actualmente en el último lugar a nivel mundial en términos de Estado de derecho. Hay que brindar garantías a todos los inversionistas de que tendremos mercados abiertos, donde habrá previsibilidad en cuanto a las reglas del juego y donde su prosperidad estará absolutamente garantizada y respetada. Eso solo es posible en un gobierno democrático».

Al ser preguntada nuevamente sobre las aspiraciones de Trump para anexar a Venezuela, respondió: «Bueno, creo que está enviado un mensaje a mucha gente, y ciertamente al régimen. Quiero decir, nosotros, el pueblo venezolano, valoramos, apreciamos, compartimos los valores del pueblo estadounidense, estamos decididos a ser un aliado fuerte, y creo que es en términos de legado».

«Imagina lo que significará para el gobierno de los Estados Unidos una vez que avancemos hacia la democracia y Venezuela sea libre. Cuba seguirá. Nicaragua seguirá, tendremos por primera vez en la historia este continente libre de comunismo y dictadura. Esto es enorme», expresó.

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