La reacción de María Corina sobre propuesta de EEUU de anexar a Venezuela como estado 51 y el mensaje que envió a Trump

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, respondió ante las aspiraciones del presidente Donald Trump de anexar a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos.

«Sé que al presidente Trump le gusta mucho Venezuela, y por buenas razones, es un país hermoso, y sobre todo con gente maravillosa. Pero estoy segura de que le gustará aún más cuando tengamos un país libre, próspero y democrático que se convierta en el aliado más fuerte en las Américas, porque estamos ubicados en el corazón de las Américas», dijo en entrevista para CNN.

«Desde todas las perspectivas, para el pueblo estadounidense y para el pueblo venezolano, una transición a la democracia es una solución ganar-ganar», añadió.

En este sentido, destacó tres grandes beneficios que tendrán los Estados Unidos cuando ocurra una transición democrática en Venezuela:

Desde la perspectiva migratoria. « Más de un millón de venezolanos vive en los Estados Unidos y quieren volver, pero solo lo van a hacer si hay democracia».

Más de un millón de venezolanos vive en los Estados Unidos y quieren volver, pero solo lo van a hacer si hay democracia». La perspectiva de la seguridad . «Con un gobierno democrático vamos a desmantelar el régimen criminal que ha convertido a nuestro país en un paraíso seguro para iraníes, rusos, Hezbolá, Hamás, que operan en nuestro territorio».

. «Con un gobierno democrático vamos a desmantelar el régimen criminal que ha convertido a nuestro país en un paraíso seguro para iraníes, rusos, Hezbolá, Hamás, que operan en nuestro territorio». Perspectiva de energía, negocios y comercio se necesita el Estado de derecho. «Venezuela se encuentra actualmente en el último lugar a nivel mundial en términos de Estado de derecho. Hay que brindar garantías a todos los inversionistas de que tendremos mercados abiertos, donde habrá previsibilidad en cuanto a las reglas del juego y donde su prosperidad estará absolutamente garantizada y respetada. Eso solo es posible en un gobierno democrático».

Al ser preguntada nuevamente sobre las aspiraciones de Trump para anexar a Venezuela, respondió: «Bueno, creo que está enviado un mensaje a mucha gente, y ciertamente al régimen. Quiero decir, nosotros, el pueblo venezolano, valoramos, apreciamos, compartimos los valores del pueblo estadounidense, estamos decididos a ser un aliado fuerte, y creo que es en términos de legado».

«Imagina lo que significará para el gobierno de los Estados Unidos una vez que avancemos hacia la democracia y Venezuela sea libre. Cuba seguirá. Nicaragua seguirá, tendremos por primera vez en la historia este continente libre de comunismo y dictadura. Esto es enorme», expresó.