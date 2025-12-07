La razón por la que los migrantes han dejado de asistir a las iglesias hispanas

Un estudio de Lifeway Research reveló que los migrantes han dejado de asistir a las iglesias hispanas que hay en los EEUU, por miedo a ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ser posteriormente deportados a su país de origen.

Como parte del sondeo organizaciones ligadas a asuntos religiosos consultaron a 300 líderes de iglesias hispanas fundadas en los últimos años.

En la mayoría de los casos, los párrocos señalaron que la política antinmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump modificó la dinámica de los feligreses, pues un amplio sector dejó de congregarse en las iglesias debido al temor que les genera la posibilidad de que los detengan en operativos sorpresa a cargo de los funcionarios del ICE.

35% DE LAS IGLESIAS REPORTAN DISMINUCIÓN DE ASISTENCIA

En este sentido, 35% de las iglesias hispanas en EEUU reportaron una disminución en la asistencia presencial a sus servicios, lo cual se justifica, ya que 90% de los asistentes a estas congregaciones son hispanos, en su mayoría migrantes de primera generación.

Ante la incertidumbre generada por las deportaciones, muchos de estos no han logrado conservar sus empleos y esto también afecta directamente a las iglesias, pues 34% reportan una disminución de ofrendas o limosnas aportadas por los devotos.

Otro dato interesante arrojado por la encuesta es que 91% de los pastores también son latinos y tres de cada cuatro incluso nacieron fuera de EEUU.

El estudio también indica que las congregaciones donde se presentó mayor disminución de asistencia son las que se ubican principalmente en Texas, Florida y California, según reseñó La Opinión.

Un punto a tomar en cuenta es que el 58% de los líderes religiosos consultados aseguró que en las iglesias hispanas no se ofrecen servicios de ayuda a migrantes sobre cómo hacerle frente a la nueva posición asumida por el gobierno federal.

Aunque no existe una denuncia registrada donde se mencione que ICE haya ingresado a una iglesia hispana en busca de migrantes, algunos extranjeros carentes de estatus legal reconocen sentir temor cuando llegan a ver a sus agentes muy cerca de las congregaciones a donde solían asistir.