Corte Suprema evaluará si Trump puede modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes, 5 de diciembre, pronunciarse sobre la constitucionalidad del plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, un fallo que podría redefinir quién es considerado estadounidense.

El caso, originado en New Hampshire, será resuelto hacia finales de junio de 2026 y marcará un precedente histórico en materia de inmigración, según la información difundida por NBC News.

El caso abre un choque de alto nivel entre un presidente que ha hecho del uso expansivo del poder ejecutivo una marca de su segundo mandato y una Corte Suprema con mayoría conservadora de 6-3, que hasta ahora ha preferido esquivar confrontaciones directas con la Casa Blanca.

Como se sabe, la ciudadanía por nacimiento, establecida en la Enmienda 14 de la Constitución desde el siglo XIX, garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense sea automáticamente ciudadana.

El intento de Trump de revertir este principio mediante una orden ejecutiva ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y la interpretación de la Carta Magna. La Corte Suprema, al aceptar el caso, abre la puerta a una revisión profunda de un derecho considerado hasta ahora incuestionable.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PASO DE LA CASA BLANCA?

«La administración Trump espera presentar su caso sobre el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento en nombre del pueblo estadounidense», dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

En concreto, la propuesta oficial o de Trump plantea restringir la ciudadanía por nacimiento únicamente a hijos de al menos un padre ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Bajo esa regla, quedarían excluidos los bebés de visitantes temporales y de personas que ingresaron sin autorización al país.

El argumento legal de la administración, presentado por el procurador general, John Sauer, es que la expresión “sujeto a su jurisdicción” confiere ciudadanía únicamente a los hijos que no solo están presentes en Estados Unidos, sino que también le son leales.

ASÍ LE FUE A TRUMP CON SU OFENSIVA

Presentada el 20 de enero, en el inicio del mandato de Trump, la política enfrentó tropiezos en tribunales inferiores, donde múltiples jueces la declararon ilegal, incluido el caso de New Hampshire. Por ello, nunca llegó a aplicarse.

Posteriormente, la administración consiguió que la Corte Suprema interviniera, al sostener que jueces individuales no podían bloquear la medida a nivel nacional. No obstante, ese fallo no resolvió la validez constitucional de la orden ejecutiva.

Hasta ahora, la Corte Suprema ha mostrado apertura hacia los argumentos de la administración Trump en los casos de este año. Sin embargo, especialistas legales creen que la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento podría marcar una excepción.