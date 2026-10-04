La razón por la que la Fiscalía se negó a reconocer a Maduro como «presidente» y pidió rechazar su inmunidad

La Fiscalía de Estados Unidos rechazó el 2 de octubre las mociones presentadas por la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes solicitaban desestimar los cargos en su contra alegando inmunidad diplomática como jefe de Estado y primera dama, algo que se negó a reconocer al considerar tales ocupaciones como «fraudulentas».

Como resultado, los fiscales solicitaron al juez desechar todos los argumentos formulados por los acusados para dar continuidad al proceso penal en Nueva York, según informó el sábado el abogado Nizar El Fakih, quien monitorea el expediente.

Cuatro fiscales del Departamento de Justicia firmaron la acción, respaldados por una declaración del Departamento de Estado que ratifica el desconocimiento de Maduro y Flores en sus cargos gubernamentales, según El Fakih.

La representación fiscal sostuvo que la administración estadounidense «no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores de Maduro como primera dama de Venezuela desde el 2019, luego de las fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro Moros en 2018».

Al 02 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores: La Fiscalía se opuso a las mociones de desestimación del caso presentadas por Nicolás Maduro y Cilia Flores por inmunidad. En tal sentido, la Fiscalía solicita al juez desechar todos los argumentos formulados por ambos acusados, y… — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) October 3, 2026

El documento judicial enfatizó que los procesados utilizaron de manera «fraudulenta» esas posiciones oficiales para corromper las instituciones públicas y facilitar la comisión de los delitos por los cuales permanecen encarcelados.

«Además, los acusados incurrieron en conductas dirigidas a eludir, en lugar de hacer cumplir, la legislación aplicable, incluido el derecho interno venezolano, cuando participaron en los delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas alegados en la acusación, razón por la cual tampoco pueden invocar inmunidad basada en actos oficiales», replicó la Fiscalía, explicó el letrado.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

El caso se basa en una acusación original de 2020 que se actualizó tras la captura de Maduro en Caracas, en enero de este año. Ambos se declararon no culpables. El juicio de alto perfil, como se señaló, está programado para junio de 2027.