La razón por la que la defensa de Maduro y Cilia Flores pidieron diferir su próxima audiencia por dos meses

En un nuevo movimiento dentro del complejo tablero judicial que enfrentan en los Estados Unidos, los abogados defensores de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores han solicitado formalmente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que la próxima audiencia del caso sea postergada por un periodo de dos meses.

La petición, presentada por los juristas Barry J. Pollack y Mark Donnelly ante el juez Alvin Hellerstein, busca mover el calendario procesal que originalmente preveía encuentros para mayo de 2026.

Si el tribunal aprueba la solicitud, la comparecencia se reprogramaría para la ventana comprendida entre julio y agosto de 2026.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El equipo legal fundamenta esta solicitud en la necesidad técnica de revisar el extenso volumen de pruebas y evidencias que la Fiscalía de los Estados Unidos ha acumulado contra la pareja.

Según los defensores, el tiempo adicional es «indispensable» para procesar el material probatorio y formular mociones de defensa sólidas que garanticen el debido proceso.

Este retraso no es casual. Ocurre poco después de que se lograran resolver obstáculos financieros críticos: el gobierno de Venezuela obtuvo una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual permite el flujo de fondos destinados exclusivamente al pago de honorarios legales, permitiendo así que la defensa opere a plena capacidad técnica.

EL PESO DE LOS CARGOS

Cabe recordar que este proceso judicial se centra en acusaciones graves de narcotráfico y narcoterrorismo.

A pesar de los intentos previos de la defensa por desestimar el caso, el juez Hellerstein ha mantenido firmes los cargos, obligando al equipo de Maduro y Flores a enfrentar el juicio en territorio estadounidense.

La solicitud de prórroga subraya la estrategia de la defensa de dilatar los tiempos procesales para realizar un escrutinio minucioso de las declaraciones de testigos y grabaciones que forman la columna vertebral de la acusación.

Por ahora, la mirada de la comunidad internacional permanece fija en la respuesta que dará el juez Hellerstein, cuya decisión determinará si el proceso mantiene su ritmo o si se concede este nuevo respiro de ocho semanas a los acusados.