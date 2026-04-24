¡Escándalo! Soldado estadounidense ganó 400.000 dólares por la captura de Maduro, lo descubrieron y terminó preso

Un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos, que ganó 400.000 dólares apostando sobre la captura de Nicolás Maduro, terminó arrestado y acusado de usar información confidencial para lucrarse.

De acuerdo con la acusación formal ante el Departamento de Justicia, se trata del sargento maestro Gannon Ken Van Dyke, miembro de fuerzas especiales, quien aparentemente estuvo involucrado en la Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura Maduro el pasado 3 de enero.

Según una acusación federal, el militar habría apostado en secreto sobre el resultado de la operación, obteniendo ganancias extraordinarias que despertaron sospechas casi de inmediato.

Según lo explicado por los fiscales, Van Dyke abrió a finales de diciembre una cuenta en Polymarket, uno de los mercados de predicción más populares, y apostó alrededor de 32.000 dólares a que Maduro estaría «fuera» del poder para enero, una predicción considerada improbable en ese momento.

Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero realizó 13 apuestas, incluyendo movimientos apenas horas antes de la captura nocturna ejecutada en la ciudad de Caracas.

Tras la operación, habría transferido más de 400.000 dólares en ganancias a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y luego a una cuenta de corretaje.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA?

El sargento, en servicio activo destinado en Fort Bragg, enfrenta cinco cargos penales y comparecerá ante un tribunal en Carolina del Norte.

Las autoridades destacaron la gravedad del caso, señalando que quienes manejan información sensible tienen la obligación de protegerla, no de explotarla para beneficio personal.

«Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos y de proteger a los miembros de nuestras fuerzas armadas, y no de usar esa información para beneficio financiero personal», dijo Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Los mercados de predicción no son un refugio para el uso indebido de información confidencial o clasificada con fines de lucro personal”, reiteró.

La investigación se enmarca en un escrutinio más amplio sobre la operación que extraditó a Maduro a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico.

Por su parte, CNN informó que fiscales federales ya habían iniciado indagaciones sobre posibles irregularidades vinculadas a la misión, mientras que representantes de Polymarket se reunieron recientemente con la unidad de fraude de valores y materias primas en Manhattan.

«El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley, y este FBI hará todo lo necesario para defender la patria y salvaguardar los secretos de nuestra nación», declaró el director del FBI, Kash Patel.

«Cualquier persona con autorización de seguridad que piense en sacar provecho de su acceso y conocimiento para beneficio personal rendirá cuentas», sostuvo.