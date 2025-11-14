La polémica valla publicitaria que apareció en Times Square tras la victoria del musulmán Zohran Mamdani

El alguacil del condado Volusia, en Florida (EEUU), Mike Chitwood, sorprendió esta semana con una estrategia poco convencional de reclutamiento policial. En pleno corazón de Nueva York, Times Square, apareció una valla publicitaria con un mensaje dirigido directamente a los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

“Sirve a una comunidad que te aprecie… Querido NYPD: ¡La soleada Florida te espera!”, reza el anuncio de la valla publicitaria, el cual fue acompañado de un código QR que redirige a más información sobre oportunidades laborales en el estado del sur de EEUU.

Lo que se sabe, es que la campaña se lanzó pocos días después de la victoria electoral de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Se trata de un político identificado como socialista y musulmán. Además es un contrincante férreo a las políticas antimigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre otros asuntos.

Lo que se cree, es que el alguacil aprovechó el descontento de ciertos sectores ante este resultado para posicionar a Volusia como un destino atractivo para oficiales inconformes y que deseen migrar a otros estados.

En declaraciones públicas, Chitwood aseguró que el anuncio se reproducirá hasta 80 veces al día en Times Square, con actualizaciones periódicas hasta enero de 2026

El mensaje no solo busca captar policías del NYPD. De hecho, también se enfoca en residentes neoyorquinos que consideren mudarse a Florida por temer a las políticas «comunistas» de Mamdani.

En concreto, Chitwood destacó que Volusia ofrece una comunidad que valora a sus oficiales y un entorno de trabajo innovador, respaldado por autoridades locales.

“Si eres un excelente policía, la soleada Florida es un lugar fantástico para comenzar tu próxima etapa profesional”, escribió en redes sociales, reforzando la idea de que su condado puede ser un refugio para quienes no se sienten representados por la nueva administración neoyorquina.

“Si usted es residente de la ciudad de Nueva York o un excelente oficial del NYPD que no está satisfecho con los resultados de las elecciones a la alcaldía, permítame ser el primero en invitarlo a la acogedora comunidad del Condado de Volusia, Florida. A mis compañeros del NYPD: si desean trabajar en una organización vanguardista, que innova constantemente, un lugar donde la comunidad los valora y cuentan con el apoyo de los funcionarios electos, les invito a conocer la Oficina del Alguacil de Volusia y a ver cómo realizamos nuestro trabajo”, enfatizó Chitwood en la publicación en Facebook.

¿CUÁNTO COSTÓ LA POLÉMICA VALLA PUBLICITARIA?

El costo exacto de la campaña todavía no se conoce. Pero se estima que alquilar una valla en Times Square puede oscilar entre 1.000 y 50.000 dólares por día. Todo depende de la pantalla y la frecuencia de aparición, según Telemundo.

Sin embargo, Chitwood aclaró que la iniciativa fue financiada con recursos de la Fundación del Alguacil de Volusia, sin recurrir a fondos públicos.