La polémica solicitud de Hillary Clinton contra Trump tras ser sometida a una citación del Congreso de EEUU

La exsecretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton compareció este jueves, 26 de febrero, ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en una sesión a puerta cerrada, convocada como parte de la investigación legislativa sobre los vínculos y responsabilidades en torno al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Clinton reiteró desde el inicio que no posee información relevante sobre las actividades criminales de Epstein o de su colaboradora Ghislaine Maxwell.

LEA TAMBIÉN: EQUIPO DE CLINTON SE DEFIENDE TRAS PUBLICACIÓN DE IMÁGENES SUYAS EN LOS ARCHIVOS EPSTEIN

Denunció, que su citación, responde a motivaciones políticas más que a un interés genuino por esclarecer los hechos. Por tanto, exigió que también se le interrogue al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Como toda persona decente, me ha horrorizado lo que hemos descubierto sobre sus crímenes», dijo Clinton sobre Epstein y Maxwell en su discurso.

«Es inconcebible que el señor Epstein haya recibido inicialmente una reprimenda en 2008. Lo que le permitió continuar con sus prácticas depredadoras durante otra década», agregó.

En su declaración, publicada también en redes sociales, subrayó que nunca tuvo relación personal con Epstein y no recuerda haber coincidido con él en ningún contexto.

PIDIÓ QUE INVESTIGUEN A TRUMP

Durante su intervención, Clinton sostuvo que el Congreso debería enfocar sus esfuerzos en interrogar a quienes sí aparecen mencionados repetidamente en los archivos del caso. Entre ellos, Donald Trump.

«En lugar de eso, me han obligado a testificar. Plenamente consciente de que no tengo conocimiento que pueda ayudar a su investigación. Lo hacen para distraer la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas a pesar de los legítimos pedidos de respuestas», expresó Clinton.

«Si este Comité realmente quiere conocer la verdad sobre los delitos de tráfico de Epstein, no confiaría en grupos de periodistas para obtener respuestas de nuestro actual presidente sobre su participación. Le preguntaría directamente bajo juramento. Sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein», agregó para insistir en que Trump debe ser interrogado.

También cuestionó por qué el Departamento de Justicia habría retenido entrevistas del FBI. En concreto, aquellas en las que un sobreviviente acusa al presidente de crímenes graves, planteando que la transparencia debe aplicarse «sin excepciones».

«Exigiría que el secretario Rubio y la fiscal general Bondi testifiquen sobre por qué esta administración está abandonando a los sobrevivientes. Y, haciendo el juego a los traficantes», enfatizó.

DECLARACIÓN DE APERTURA COMPLETA

«Un comité que trabaja para detener la trata de personas buscaría entender qué pasos específicos son necesarios para arreglar un sistema que permitió a Epstein salirse con la suya después de cometer sus crímenes en 2008.

Un comité dirigido por funcionarios electos con el compromiso de la transparencia garantizaría la publicación completa de todos los archivos.

Garantizaría que las redacciones legales de esos archivos protegieran a las víctimas y a los sobrevivientes, no a hombres poderosos y aliados políticos.

Llegaría al fondo de los informes de que el Departamento de Justicia retuvo entrevistas del FBI en las que un sobreviviente acusa al presidente Trump de crímenes atroces.

Citaría a declarar a cualquiera que preguntara en qué noche habría la ‘fiesta más salvaje’ en la isla de Epstein.

Exigiría testimonio de los fiscales de Florida y Nueva York sobre por qué le dieron a Epstein un trato ventajoso y decidieron no perseguir a otros que podrían haber estado implicados.

Exigiría que el secretario Rubio y la fiscal general Bondi testifiquen sobre por qué esta administración está abandonando a los sobrevivientes y haciendo el juego a los traficantes.

Buscaría a los oficiales que están en primera línea de esta lucha y les preguntaría qué apoyo necesitan.

Presentaría una legislación para proporcionar más recursos y obligar a esta administración a actuar.

Pero eso no está sucediendo.

En lugar de eso, me han obligado a testificar, plenamente consciente de que no tengo conocimiento que pueda ayudar a su investigación, para distraer la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas a pesar de los legítimos pedidos de respuestas.

Si este Comité realmente quiere conocer la verdad sobre los delitos de tráfico de Epstein, no confiaría en grupos de periodistas para obtener respuestas de nuestro actual presidente sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein.

Si la mayoría fuera seria, no perdería el tiempo en expediciones de pesca. Hay demasiado por hacer.

¿Qué se está ocultando? ¿A quién se está protegiendo? ¿Y por qué se está encubriendo?

Mi reto para ustedes, Sr. presidente, Miembros del Comité, es el mismo reto que me planteé a lo largo de mi largo servicio a esta nación: cómo ser dignos de la confianza que el pueblo estadounidense les ha depositado.

Esperan habilidad política, no astucia. Liderazgo, no grandilocuencia. Esperan que utilicen su poder para descubrir la verdad y hacer más por ayudar a los sobrevivientes de los crímenes de Epstein, así como a los millones de víctimas de la trata de personas».