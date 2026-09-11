La polémica respuesta del zar fronterizo de Trump tras las redadas del ICE en Doral que generan temor en los venezolanos

El zar fronterizo de la administración de Donald Trump, Tom Homan, generó controversia al ser cuestionado sobre las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Doral, Florida, las cuales mantienen en zozobra a la comunidad de migrantes venezolanos que reside en esa localidad.

De acuerdo con un reporte publicado por el periodista David Alandete, corresponsal ante la Casa Blanca, a Homan se le preguntó directamente sobre la ejecución de estos operativos en una zona con amplio respaldo electoral hacia el mandatario.

«Quienes apoyaron al presidente Trump votaron por él para que hiciera cumplir las leyes de inmigración y asegurara la frontera. Así que estamos cumpliendo con sus promesas», aseveró el funcionario.

Asimismo, Homan defendió las acciones al asegurar que el país cuenta con «la frontera más segura de la historia y operaciones de deportación como nunca se habían visto. Así es como estamos actuando en todo el territorio nacional».

SOLEDAD Y MIEDO EN DORAL

Por su parte, la periodista venezolana Francia Sánchez difundió un audiovisual en el que expone el impacto social que han generado las intervenciones migratorias en el municipio.

«La comunidad venezolana que vive en Doral lleva días sintiendo angustia ante los operativos y la presencia de ICE. Una comunidad conformada, en su inmensa mayoría, por personas que llegaron a este país a trabajar duro, echar raíces y aportar. Como venezolana, respeto profundamente las leyes de este país que me abrió las puertas y respeto también su derecho a hacerlas cumplir. Pero precisamente desde ese respeto, hoy alzo mi voz para pedir humanidad», expresó la comunicadora.

«Humanidad para quienes han procurado mantenerse apegados a la legalidad, para quienes trabajan, pagan impuestos, crían aquí a sus hijos y han construido una vida con la intención de sumar», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francia Sánchez | News (@franciasanchezc)

Doral se ha consolidado durante años como el principal enclave de la diáspora venezolana en el sur de Florida.

Conocida popularmente como «Doralzuela», esta ciudad del área metropolitana de Miami alberga a miles de familias que emigraron huyendo de la crisis política y socioeconómica. En este escenario, la intensificación de los despliegues de seguridad ha encendido las alarmas entre comerciantes, trabajadores y familias ante el riesgo recurrente de detenciones y deportaciones.