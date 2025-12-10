La polémica exigencia en los aeropuertos para extranjeros que viajen a Estados Unidos

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso que los extranjeros que deseen ingresar al país revelen su historial de redes sociales de los últimos cinco años.

La medida, publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), busca ampliar los requisitos de información personal para quienes soliciten autorización de entrada mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). El mismo es utilizado por ciudadanos de 42 países que forman parte del programa de exención de visa.

Actualmente, el formulario ESTA solicita datos básicos como pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.

Sin embargo, los cambios planteados harían obligatoria la entrega de cuentas de redes sociales, números de teléfono y direcciones de correo electrónico usados en los últimos cinco años.

Además, se incluirían datos de familiares cercanos, como nombres, fechas de nacimiento, lugares de residencia y contactos telefónicos, lo que ampliaría significativamente el nivel de detalle exigido a los solicitantes.

NO ES NUEVO, PERO AHORA ES OBLIGATORIO

Cabe recordar, que en 2016 se había añadido una sección opcional para ingresar información de redes sociales, sin que la falta de respuesta generara consecuencias negativas.

Con la nueva propuesta, esta información pasaría a ser obligatoria, aunque todavía no se ha aclarado cómo afectará a quienes no tengan presencia en plataformas digitales.

El proyecto estará abierto a comentarios públicos hasta el próximo 9 de febrero, lo que permitirá a ciudadanos y organizaciones expresar sus opiniones antes de que se tome una decisión definitiva.

¿POR QUÉ SE QUIERE REVISAR LAS REDES?

Lo primero a tomar en cuenta, es que la iniciativa se enmarca dentro de una política más amplia de la administración Trump para endurecer el sistema migratorio, tanto en el ámbito legal como en el irregular.

En los últimos meses, se han implementado cambios drásticos que restringen las vías de ingreso al país y refuerzan los mecanismos de control, incluyendo un mayor escrutinio sobre estudiantes extranjeros y sus actividades en redes sociales.

El Departamento de Estado incluso ha instruido a embajadas y consulados a investigar perfiles por posibles “actitudes hostiles” hacia la cultura o instituciones estadounidenses.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PASAJEROS EXTRANJEROS?

Aunque todavía no está claro del todo cómo deben prepararse los pasajeros extranjeros, de acuerdo con estas directrices, los solicitantes deben mantener sus perfiles en redes sociales visibles públicamente.