EEUU

Aeropuertos de EEUU en alerta por aumento de ciberataques, estas son las recomendaciones a los pasajeros

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La TSA y la FCC advierten sobre el aumento de ciberataques en aeropuertos de Estados Unidos durante la temporada alta de viajes / Archivo

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una advertencia nacional instando a los pasajeros a extremar precauciones en los aeropuertos, especialmente frente a riesgos digitales y retrasos durante la temporada alta de viajes. 

La TSA, en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus aiglas en inglés), difundió nuevas recomendaciones dirigidas a todos los viajeros que transiten por aeropuertos estadounidenses durante el presente mes.  

LEA TAMBIÉN: «NO VIAJE A VENEZUELA POR NINGÚN MOTIVO«: LA ALERTA QUE HIZO EEUU A SUS CIUDADANOS

De acuerdo con USA Today, la alerta surge ante el incremento de incidentes de ciberseguridad y congestión en las terminales aéreas, un fenómeno que se intensifica durante las fiestas de fin de año, cuando el tráfico aéreo alcanza sus mayores volúmenes.  

Entre las medidas más destacadas, las autoridades pidieron a los pasajeros evitar el uso de puertos USB públicos y redes Wi-Fi gratuitas en los aeropuertos, ya que representan un riesgo elevado de hackeo y robo de datos personales. 

Asimismo, se recomendó mantener los dispositivos electrónicos cargados previamente y utilizar únicamente cargadores propios o baterías portátiles, reduciendo así la exposición a posibles ataques digitales.  

La advertencia también subraya la importancia de llegar con suficiente antelación a los aeropuertos, dado que los controles de seguridad pueden experimentar demoras adicionales por la implementación de protocolos reforzados.  

La TSA recordó que los pasajeros deben revisar con cuidado las restricciones sobre equipaje de mano y artículos prohibidos, para evitar confiscaciones y retrasos innecesarios.  

La TSA enfatizó que estas medidas no solo protegen la información personal de los pasajeros, sino que también contribuyen a mantener la fluidez en los procesos de seguridad y embarque. 

Las recomendaciones de la TSA y la FCC incluyen mantener software actualizado, emplear VPN y evitar compartir contraseñas en espacios públicos. / Archivo

OTRAS RECOMENDACIONES  

La FCC recomendó a los viajeros priorizar el uso de redes privadas con contraseña, optar por planes de datos temporales o “hotspots” personales, y emplear VPNs para proteger sus dispositivos. 

Según la entidad, “una VPN añade una capa de seguridad entre el equipo y el servidor de destino”, ya que cifra las comunicaciones y disminuye el riesgo de que la información sea interceptada por terceros. 

Asimismo, las autoridades recomiendan a los viajeros no compartir contraseñas ni realizar operaciones bancarias desde equipos públicos. También insisten en mantener actualizado el software de los dispositivos y utilizar herramientas de seguridad certificadas. Configurar claves robustas y activar alertas de accesos sospechosos son medidas clave, al igual que gestionar los datos con responsabilidad, eliminando información sensible que no sea necesaria para el viaje.

