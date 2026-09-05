La polémica carta de un congresista demócrata que cuestiona el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

A través de sus redes sociales, el congresista demócrata Raja Krishnamoorthi, de Illinois, publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump. En el documento, el parlamentario cuestionó el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela.

En tres páginas, Krishnamoorthi hizo varias peticiones, entre ellas que la Casa Blanca revele si Trump, miembros de su familia y aliados políticos se benefician con el convenio.

También pidió información acerca de si los recursos del Gobierno estadounidense podrían utilizarse para financiar, garantizar, asegurar o respaldar el pacto. Adicionalmente, se preguntó si estas inversiones se van a someter a controles para evitar conflictos de interés.

Igualmente, pidió que aclare el papel de empresario Alejandro Betancourt, investigado por presunto blanqueo en varios países. Y en este sentido también pidió que se informe sobre otros posibles beneficiarios vinculados a Trump o a la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP).

Incluso, la misiva establece que la Casa Blanca tiene hasta el 14 de septiembre para responder.

La carta de Krishnamoorthi se suma a la posición de otros senadores demócratas como Tim Payne y Chris Van Hollen. Ellos, en abril de este año, ya comenzaron a criticar que la administración Trump valide la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Incluso, denunciaron que se bloquea y margina el regreso de líderes de la oposición de Venezuela. Mientras, mientras la Casa Blanca, en la urgencia por conseguir petróleo pacta con un gobierno cuestionado.

No obstante, los demócratas no son los únicos en criticar el acuerdo. También lo hicieron los republicanos como María Elvira Salazar, Carlos Giménez o Ted Cruz. Ellos coinciden en criticar que el pacto se haya negociado directamente con la estructura de Delcy Rodríguez.