La petición que hizo María Corina Machado a los senadores de EEUU en torno a «la lucha de los venezolanos»

María Corina Machado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, llevó este jueves, 15 de enero, su mensaje al Senado de Estados Unidos, donde pidió a los legisladores “pensar en todo» lo que han vivido los venezolanos durante más de dos décadas de crisis política y social.

Machado llegó al Capitolio tras reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, encuentro del que afirmó salir con la convicción de que cuenta con el republicano «para la libertad de Venezuela”.

Su visita forma parte de una agenda destinada a reforzar apoyos internacionales, en un momento que considera decisivo para la transición democrática.

Ante los senadores, Machado insistió en que lo que ocurre actualmente en Venezuela “es histórico, no solo para el futuro del país, sino para la libertad en el mundo”.

Subrayó que millones de ciudadanos están determinados a recuperar la democracia y que la presión internacional sigue siendo un componente esencial para acompañar a la sociedad civil.

La dirigente destacó que Venezuela carece hoy de instituciones sólidas y que la reconstrucción del Estado de derecho será indispensable para cualquier proceso de retorno y reunificación familiar.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico. He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, destacó.

Afirmó que millones de venezolanos regresarían al país si se restablecen las garantías democráticas y recordó que, pese a las dificultades, la oposición ha logrado “volver a unir a un país” en torno a un proyecto común.

También reiteró que el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela, al abrir una nueva etapa política que, según dijo, ha sido recibida con esperanza por la comunidad internacional.

Machado aseguró que Venezuela puede convertirse en “el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en la región” una vez recuperada la libertad.

CAPTURA DE MADURO

“Acabo de tener una reunión extraordinaria con el presidente Trump. Sé que existen preocupaciones sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. El 3 de enero cambió la historia de nuestro país para siempre, y para bien”, enfatizó.

“Creo que el Presidente (Trump) entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos”, señaló Machado.

Y agregó: “Está profundamente preocupado por la seguridad del pueblo venezolano, por los niños que no están yendo a la escuela porque los maestros ganan apenas un dólar al día. El presidente (Trump) entiende verdaderamente esta realidad”.

Durante su intervención, la dirigente relató ante los senadores la magnitud del sufrimiento vivido por la población: “26 años, 35 elecciones, millones en las calles, adolescentes asesinados, mujeres abusadas sexualmente por defender su voto”.

Insistió que la administración estadounidense comprende la urgencia de reconstruir instituciones, garantizar derechos humanos y avanzar hacia un proceso electoral auténtico.

Y, por último, reiteró además que Venezuela “tiene un presidente electo” (Edmundo González) y expresó orgullo por trabajar junto a él en la ruta hacia la transición.

SOBRE DELCY RODRÍGUEZ

Machado también se refirió a Delcy Rodríguez, advirtiendo que el «régimen ha utilizado históricamente el diálogo para ganar tiempo».

“Quiero advertir que, si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86 % de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real”, dijo.

Señaló que un país con 86 % de pobreza no puede atraer inversión mientras no exista un poder judicial independiente ni respeto a la propiedad privada.

A su juicio, el modelo político vigente “no es sostenible” y solo habrá reconciliación si se garantiza justicia y se desmonta el aparato de represión.

«Debemos desmontar el sistema de represión para que la gente pueda expresarse libremente. No se trata solo de los presos políticos: pueden ser liberados y aun así no ser verdaderamente libre», recalcó.

Concluyó agradeciendo la oportunidad de exponer ante el Senado la realidad venezolana y reiteró que la comunidad internacional juega un papel clave para que el país recupere la libertad.