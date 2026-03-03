«La operación ha sido perfecta»: Trump dice que han extraído 100 millones de barriles de petróleo de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que desde el pasado 3 de enero su país ha extraído 100 millones de barriles de petróleo de Venezuela.

«Lo que hicimos en Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque, pudimos capturar al presidente y ahora hemos estado negociando con Delcy Rodríguez, que es una gran dirigente, tenemos una buena relación con ella. Hemos extraído 100 millones de barriles de petróleo», expresó en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, este martes en la Casa Blanca.

En este sentido, dio detalles sobre la distribución de las ganancias. «Una gran parte va para ellos y otra para nosotros, así que hemos hecho un buen trabajo».

Además, El mandatario destacó el trabajo en conjunto que están haciendo ambos países actualmente.

«Nosotros vamos a estar gestionando el petróleo y Venezuela va a ganar también más dinero del que ganaban hasta el momento. Así que esta operación ha sido perfecta», dijo.

Para finalizar, Trump defendió su postura de no forzar una transición inmediata. En este sentido, recordó el caso de Irak, donde Estados Unidos intentó hacer eso, despidiendo a todos los trabajadores del Estado, incluyendo bomberos y policías, y dejando a personas sin experiencias en todos estos cargos lo que terminó con la formación del grupo terrorista Isis.