EEUU

«La operación ha sido perfecta»: Trump dice que han extraído 100 millones de barriles de petróleo de Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que desde el pasado 3 de enero su país ha extraído 100 millones de barriles de petróleo de Venezuela.

«Lo que hicimos en Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque, pudimos capturar al presidente y ahora hemos estado negociando con Delcy Rodríguez, que es una gran dirigente, tenemos una buena relación con ella. Hemos extraído 100 millones de barriles de petróleo», expresó en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, este martes en la Casa Blanca.

Leer Más

Copa América de Béisbol ya no se jugará en Venezuela, esta es la razón
Dólar paralelo arrancó la semana en alza y el oficial pasó los Bs. 62
Los aspectos fundamentales que busca la alianza entre Capriles y Rosales, según Luis Vicente León

En este sentido, dio detalles sobre la distribución de las ganancias. «Una gran parte va para ellos y otra para nosotros, así que hemos hecho un buen trabajo».

Además, El mandatario destacó el trabajo en conjunto que están haciendo ambos países actualmente.

«Nosotros vamos a estar gestionando el petróleo y Venezuela va a ganar también más dinero del que ganaban hasta el momento. Así que esta operación ha sido perfecta», dijo.

LEA TAMBIÉN: LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE UNA PAREJA DE VENEZOLANOS DUEÑOS DE UNA AREPERA EN EEUU: FAMILIARES EMITIERON ALERTA

Para finalizar, Trump defendió su postura de no forzar una transición inmediata. En este sentido, recordó el caso de Irak, donde Estados Unidos intentó hacer eso, despidiendo a todos los trabajadores del Estado, incluyendo bomberos y policías, y dejando a personas sin experiencias en todos estos cargos lo que terminó con la formación del grupo terrorista Isis.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Entrenador hípico venezolano quedó atrapado en bombardeos a Dubái: «Estamos muy nerviosos»
Mundo
autopartes
Empresas de EEUU estarían evaluando su regreso al país, según el sector de autopartes
Venezuela
Depravado
El caso del depravado de TikTok: contactaba niñas y se ganaba su confianza para sus planes siniestros
Mundo